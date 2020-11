Aérien : la Polynésie reste ouverte, reste à le faire savoir aux passagers

Le Haut-commissariat avait invité les représentants des compagnies aériennes, ce mardi. Une rencontre et une confirmation : la Polynésie reste bien ouvert au tourisme. Problème : les passagers en provenance de la métropole, qui vient de se reconfiner, n’ont pas forcément entendu ce message.

Voyages pour raisons personnelles, familiales ou de santé relevant de l’urgence, voyages professionnels ne pouvant être différés… Voilà les seuls motifs qui permettent, selon l’arrêté pris à Paris le 29 octobre, de s’envoler depuis la Métropole vers la Polynésie. La même règles s’appliquent à d’autres collectivités d’outre-mer, dont Wallis, la Guyane, Mayotte ou la Calédonie. Mais à Papeete, le Haut-commissaire a pris soin d’ajouter à cette liste, comme le lui permet le décret, les motifs de « reprise économique ». Les déplacements « en faveur de l’investissement » et les voyages touristiques restent donc bien autorités sur la ligne Paris-Tahiti. C’est ce qu’a rappelé Dominique Sorain hier, devant les représentants des compagnies aériennes. Mais le représentant de l’État les avait surtout convier pour « prendre la mesure de leurs difficultés ». Malgré cette ouverture du fenua, French Bee, Air France ou Tahiti Nui connaissent de nombreuses annulations de voyages, et observent un net coup de frein des réservations depuis Paris. Défaut de communication ? Pas seulement. « Entre le terrorisme et le Covid, la situation est compliquée en France, rappelle Michel Monvoisin, le PDG d’ATN. La SNCF annule des trains, par manque de passagers, Air France annule des vols domestiques, c’est plus difficile de se rendre à Paris pour les passagers… » Bref, les représentants des compagnies aériennes ont pu s’exprimer, mais « personne ne s’attend pas à un remède miracle ».

Le Haussariat, de son côté, n’a pu qu’assurer qu’il ferait remonter le problème à Paris pour tenter de faire « clarifier » la situation de la Polynésie. Il faut dire qu’en Métropole, l’information disponibles pour de potentiels touristes est très floue. Comme le relève Tahiti-Infos, on lit même sur certains sites institutionnels qu’il n’est pas possible de se rendre au fenua. Effort de communication ou pas, il sera dur de faire redécoller ce marché, pourtant juger « prioritaire » par le Pays, avant un déconfinement de la métropole. Du côté des compagnies, on fait donc du mieux qu’on peut pour « s’adapter », explique Michel Monvoisin. Chacun sa stratégie, mais que ce soit du côté de French Bee, Air France ou Tahiti Nui, il faudra peut-être « réguler » les vols depuis Paris pour faire face au manque de passagers.

À noter qu’ATN n’a pas observé, pour le moment, de variations sur sa clientèle américaine. Le couvre-feu de Tahiti et Moorea ne fait visiblement pas fuir. Un reconfinement en Polynésie, en revanche, serait un nouveau coup dur pour le transport aérien et le tourisme, dont la reprise promise en juillet n’était quoiqu’il arrive pas au rendez-vous.