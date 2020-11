Paris Hilton est en Polynésie

Paris Hilton, l’une des premières people à faire le buzz sur Internet au début des années 2000 est actuellement en Polynésie française où elle est venue passer quelques temps à Bora Bora.

Décidément les people US vouent un amour immodéré à la Polynésie. Après Kim Kardashian venue au Brando fêter ses 40 ans, c’est au tour de Paris Hilton de poser ses valises en Polynésie. Selon nos confrères de TNTV, l’arrière-petite-fille de Conrad Hilton, fondateur de la chaîne hôtelière Hilton, et fille de l’homme d’affaires de Beverly Hills Richard Hilton, est arrivée ce mercredi à l’aéroport de Tahiti Faa’a d’où elle s’est envolée pour Bora Bora en compagnie de son boy friend du moment. « Je suis ici pour passer des moments romantiques avec mon petit ami pour notre anniversaire » a-t-elle déclaré à nos confrères.

Révélée au début des années 2000 à cause d’une sextape dévoilée sur la toile par son petit ami de l’époque Rick Salomon, Paris Hilton à fait le bonheur de la presse people par ses frasques, son train de vie et sa façon d’utiliser le net pour faire parler d’elle. À ce titre on peut dire qu’elle la première star du web. Elle a aussi ouvert la voie de la télé-réalité avec Simple Life, où en compagnie d’une autre people, Nicole Richie, fille adoptive du chanteur Lionel Richie, elle tachait de vivre la vie des gens « normaux ».

Après une petite carrière d’actrice dans des séries B, à l’aube des années 2010 elle s’est essayée à la chanson, puis derrière les platines à Ibiza comme DJ. Depuis elle se fait un peu plus discrète, à moins que ce soit la presse people qui se soit trouvé d’autres centres d’intérêts.