Présidentielle US : revers pour Trump dans le Wisconsin, l’élection toujours incertaine

237 pour Joe Biden contre 213 pour Donald Trump, voilà le décompte actuel dans la course au 270 grands électeurs. L’issue de l’élection présidentielle américaine, extrêmement serrée, va se jouer dans une poignée d’États-clés, les fameux « swing states ». Joe Biden a remporté une victoire majeure et de justesse dans le Wisconsin, relève notre partenaire Europe1.

Pour que le candidat démocrate s’impose, il doit gagner au moins deux des trois États disputés du Nord industriel (Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin), remportés sur le fil par Donald Trump il y a quatre ans. Pour rappel, pour être élu, l’un des deux candidats doit obtenir la majorité des 538 grands électeurs mis en jeu, soit une majorité fixée à 270 grands électeurs.

Ce matin, Joe Biden a été déclaré gagnant dans le Wisconsin, qui lui rapporte 10 grands électeurs et qui rétrécit un peu plus les possibilités de victoire du président sortant. Une victoire d’une courte tête (1% des suffrages, soit environ 20 000 voix) qui attise encore un peu plus la tension entre les deux camps. Le camp Trump a ainsi demandé un recomptage des voix dans le Wisconsin. « Des irrégularités ont été rapportées dans plusieurs comtés du Wisconsin qui font peser de sérieux doutes sur la validité des résultats », a écrit Bill Stepien dans un communiqué. « Le président est dans la marge qui permet de demander un recomptage et nous allons le faire immédiatement », a-t-il ajouté.

Joe Biden a de son côté promis que les démocrates lutteraient jusqu’au bout afin que tous les bulletins de vote soient pris en compte, malgré la volonté de Donald Trump d’interrompre le décompte. « Nous ne nous accorderons aucun répit jusqu’à ce que chaque bulletin de vote soit compté », a tweeté l’ancien vice-président de Barack Obama. Le Michigan et la Géorgie pourraient aussi communiquer des résultats complets avant la fin de la journée. Dans d’autres (Pennsylvanie, Nevada), il faudra sans doute attendre jeudi ou vendredi, en raison du volume de bulletins restant à compter. Découvrez ci-dessous la carte électorale du pays :