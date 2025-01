Aéroport, aire marine, musée… La liste des hakaiki pour l’exécutif

Le gouvernement tiendra ce mercredi un conseil des ministres délocalisé à Nuku Hiva. Un rendez-vous savamment préparé par le maire Benoît Kautai par la Codim, qu’il préside. Côté communes, il s’agit de discuter de la gestion des déchets, de l’eau potable, de l’assainissement, des projets de marina, de carénage ou d’abattoir. Côté Marquises, l’heure est aux « piqûres de rappel » sur l’évolution du statut, l’aéroport international ou le projet de musée de Hiva oa.

Un conseil des ministres délocalisé, c’est l’occasion rêvée de faire des vœux. Et pas seulement parce que c’est le début d’une nouvelle année. Le gouvernement se déplace aux Marquises cette semaine, certains de ses membres, comme la vice-présidente, y sont déjà, enchainant les visites. Les hakaiki, eux, ont travaillé sur le programme et la liste des projets ou discussions à aborder depuis plusieurs semaines déjà.

La mairie de Nuku Hiva, qui accueille ce premier conseil des ministres délocalisé dans l’archipel, a bien sûr la priorité, et mettra en avant ses revendications sur une aide du Pays dans la gestion des déchets, de l’eau potable, ou de l’assainissement. D’autres projets, déjà évoqués par le passé et importants à l’échelle de l’archipel, seront remis sur la table, comme le développement de l’activité de carénage et de marinas aux Marquises, l’ouverture d’un abattoir et bien sûr la conversion de l’aéroport de Terre déserte en plateforme internationale.

La question des compétences au centre des discussions

Les maires vont surtout profiter de la venue du gouvernement pour remettre sur le tapis leur souhait d’avoir plus de compétences à travers la Codim. Des discussions qui doivent même commencer ce mardi après-midi. « C’est un sujet qui nous tient à coeur. Donc on vient de recevoir quelques rapports des différentes missions qui étaient effectuées au niveau des Marquises. Que ce soit au niveau du Sénat, de l’Assemblée nationale ou des deux experts missionnés par le président Macron. Donc actuellement, on est en train d’analyser tous ces rapports et peut-être dans quelques semaines, on donnera l’avis de la Codim et la suite de ce qu’on va faire. Bien sûr on va on va discuter aussi avec le gouvernement aujourd’hui », explique le maire de Nuhu Hiva et président de la Codim, Benoît Kautai.

Plusieurs discussions et rencontres techniques ont déjà eu lieu à la présidence. Et il y a déjà eu différentes propositions. « Avec l’ancien gouvernement, il était question de procéder sous forme de convention. Le gouvernement actuel propose le Fare Ora. Et un texte va être porté par les deux sénateurs de la Polynésie concernant l’article 43 qui permet le partage des compétences entre le Pays et un groupement de communes. Le but étant que le Pays transfère quelques compétences. »

Autre projet à aborder : celui de l’aire marine protégée. « Le dossier est bouclé et on veut que le pays donne son avis. » Et surtout qu’elle soit mise en place officiellement et annoncée lors de la conférence sur les océans de l’ONU à Nice en juin prochain. Dans ce cadre, les hakaiki veulent la limitation des zones de pêche à 30 milles nautiques : « Pas de thoniers près des côtes marquisiennes ». « On nous a annoncé à plusieurs reprises que l’arrêté allait sortir mais il n’y a toujours rien. Un conseil des ministres ici, c’est l’occasion de prendre ce fameux arrêté. »

Le musée d’art marquisien : transférer la compétence de la culture ?

Les Marquises, c’est aussi ce projet de musée à Hiva Oa mais porté par « tous les maires », selon Benoît Kautai. 65 millions ont été prévus dans le budget 2025 du pays en « autorisation de programme » pour financer le projet « de musée de Hiva Oa ». Dans la section culture et patrimoine, il est même mis en avant par le gouvernement. Mais ces 65 millions sont prévus et pas encore débloqués. Et surtout les maires souhaitent discuter de la gestion de ce futur établissement.

« Maintenant la question qui se pose, c’est de la compétence du Pays donc la demande c’est que le Pays transfère la gestion du musée à la commune de Hiva Oa, ou peut-être un peu plus large de transférer la compétence de la culture. Donc ça, ce sera une des questions qu’on posera bien sûr au gouvernement. »

Pour rester dans la culture, ils parleront aussi de la langue marquisienne dont les heures d’enseignement au collège ne suffisent pas. Selon les maires, il faut plus d’heures de marquisien pour les enfants, pour assurer une continuité dans leurs études.

Bref, beaucoup de sujets de discussions et une attente de concrétisation pour de nombreux projets selon Benoît Kautai. « Il y a beaucoup beaucoup de projets que l’ancien gouvernement et nous-mêmes avions portés. Donc c’est des projets qui sont en souffrance. J’aimerais bien qu’on qu’on fasse avancer tous ces projets, surtout les projets au niveau du développement économique. »