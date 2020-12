Aéroport de Tahiti-Faa’a : la signalétique s’affiche en reo maohi

Aéroport de Tahiti a mis en place à l’aéroport de Tahiti-Faa’a une nouvelle signalétique. Celle-ci offre une information en langue tahitienne, ainsi qu’en français et en anglais. Cette signalétique sera aussi prochainement déployée dans les aéroports de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea.

À l’aéroport de Tahiti-Faa’a, la société ADT s’est engagée dans la modernisation de la signalétique. Celle-ci permettra aux passagers de mieux se repérer tant sur le plan directionnel que sur le plan situationnel. Elle facilitera le cheminement des passagers, rendant les zones un peu plus visibles et plus faciles d’accès.

Elle offrira en outre une information en langue tahitienne, en complément du français et de l’anglais. Cela afin de mettre en valeur la langue tahitienne, selon Jean-Michel Ratron, directeur général d’ADT. « L’aéroport de Tahiti est à la fois un aéroport international et domestique et nous avons souhaité déployer cette nouvelle signalétique pour mettre en valeur la langue tahitienne auprès des visiteurs internationaux. »

Les inscriptions en français et en tahitien sont de couleur blanche, et orange en anglais, sur des panneaux de couleur grise. Les pictogrammes bleus indiquent le parcours du voyageur et de ses bagages, et les pictogrammes roses, les parcours d’accès aux services annexes offerts par l’aéroport.

À noter qu’à l’instar de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a, cette signalétique sera prochainement déployée à l’aéroport de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea qui ont vu récemment leurs comptoirs d’embarquement et d’enregistrement se moderniser. En outre, ADT vient de compléter la rénovation du salon d’honneur, rebaptisé salon Moeava en l’honneur d’Alexandre Moeava Ata, décédé l’an dernier.