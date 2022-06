Le tribunal de police a rendu sa décision ce jeudi dans l’affaire du mariage organisé en août dernier et condamné Tearii Alpha à cinq amendes de 80 000 Fcfp ; Edouard Fritch, à quatre amendes de 30 000 Fcfp. La gérante du restaurant a été relaxée.

Fin du suspense dans le dossier du mariage à Teva I Uta. Au tribunal de police, ce jeudi, le président de la Polynésie Édouard Fritch et l’ancien vice-président Tearii Alpha ont écopé de plusieurs amendes administratives. Ils devront s’acquitter respectivement d’une amende de 120 000 Fcfp et de 400 000 Fcfp.

Lors du jugement en avril dernier, le procureur avait requis 4 amendes de 89 000 Fcfp contre Edouard Fritch et 6 amendes de 89 000 Fcfp contre Tearii Alpha. Des réquisitions qui n’ont donc pas été suivies. La mise en danger de la vie d’autrui, que le procureur de la République avait voulu investiguer, n’avait finalement pas été retenue.

Le 5 août 2021, Tearii Alpha, alors vice-président du Pays, célébrait son union au restaurant Le Gauguin de Papeari, en plein durcissement des restrictions sanitaires, avec notamment l’interdiction d’événements festifs dans les lieux accueillant du public. La fête avait réuni pas moins de 500 personnes.

La gérante du restaurant, Géraldine Gowen, a été relaxée. Une satisfaction pour son avocat, Maître Stanley Cross qui pointe du doigt la responsabilité de Tearii Alpha.

Lors du procès d’avril dernier, elle avait rappelé au juge n’avoir jamais été consultée pour l’organisation du mariage et que si elle l’avait été, elle aurait refusé d’ouvrir son établissement. Ce sont les propriétaires, ses parents, qui avaient donné leur accord pour que Tearii Alpha bénéficie gratuitement des locaux. « Elle n’était pas présente au mariage », a insisté Me Stanley Cross, avant d’ajouter que « les propriétaires se sont retrouvés dans une situation compliquée, où il était difficile pour eux de dire non au premier magistrat de la commune. »

Présent au tribunal ce jeudi matin, Tearii Alpha n’a pas souhaité s’exprimer devant les médias.