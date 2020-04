Affaire Sarah Nui : Tane Hopu écope de cinq ans ferme en appel

Condamné en première instance à quatre ans de prison ferme, dans le cadre de l’affaire « Sarah Nui » Tane Hopu a vu sa peine s’alourdir d’une année, en appel, soit cinq ans ferme. Quant à Thomas Buchin qui demandait que le véhicule qu’on lui avait saisi soit restitué à son propriétaire en l’occurrence son père, sa demande a été acceptée.

Tane Hopu, condamné en première instance à quatre ans ferme et à la confiscation de tous ses biens immobiliers et des sommes d’argent retrouvées sur ses comptes et à son domicile, pour son implication dans le trafic d’ice dans l’affaire « Sarah Nui », avait fait appel pour obtenir une réduction de sa peine le 12 mars dernier.

Le délibéré est tombé ce jeudi. Il a vu sa peine alourdie d’un an, soit au total cinq ans de prison ferme avec la confiscation des sommes d’argent. Concernant ses biens immobiliers saisis, ceux-ci lui seront restitués.

Thomas Buchin, autre protagoniste de cette affaire avait, lui aussi fait appel. S’il acceptait sa peine de cinq ans ferme, il contestait la saisie d’un véhicule appartenant à son père. Un véhicule dont la justice soupçonnait qu’il était utilisé par Buchin pour se livrer au trafic d’ice. Là aussi la cour en a ordonné la restitution.