Agriculture vivrière et jardins collectifs : rendez-vous ce soir à l’UPF

Anthony Tchekemian, maître de conférences en géographie et urbanisme, soutient ce soir à l’UPF son habilitation à diriger des recherches. Son thème : les jardins urbains collectifs en tant que réponse aux problèmes d’approvisionnement en produits frais, tant du point de vue économique que sanitaire.

Partant du constat que la « malbouffe » est partout, en Polynésie comme dans le reste du monde, le géographe Anthony Tchekemian a choisi, pour obtenir son habilitation à diriger des recherches, d’examiner le dispositif des jardins collectifs. « Je me suis rendu dans les quartiers prioritaires pour voir comment fonctionnaient et qu’apportaient les jardins collectifs que l’on a vu fleurir notamment depuis 2011-2012, et le bilan est positif », dit-il, particulièrement pour la plus jeune génération qui découvre les « bons gestes ».

Deux faits marquants à ses yeux : l’intérêt des jeunes pour la permaculture, et le rôle des associations, notamment des femmes, dans ce regain d’intérêt pour l’autoproduction qui est aussi un remède à l’isolement : « les différentes tranches d’âge se retrouvent dans ces jardins. »

Anthony Tchekemian, même s’il est conscient des limites imposées par la disponibilité du foncier en zones urbaines, recommande davantage d’aides et de formations pour les habitants les plus démunis afin de leur « expliquer l’importance de l’équilibre alimentaire. » Il déplore toutefois que le Pays ne parvienne pas à réglementer la production et l’importation de produits trop gras et trop sucrés.

La soutenance d’Anthony Tchekemian est ouverte au public : rendez-vous ce soir à 20 heures dans l’auditorium du nouveau bâtiment « recherche » de l’Université de la Polynésie française.