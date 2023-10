Orientations budgétaires : pour Nuihau Laurey, c’est « de la pensée magique »

Alors que la commission de l’Économie se réunit ce matin pour examiner le rapport d’orientation budgétaire, l’ancien ministre et élu de l’opposition Nuihau Laurey dit sa déception et son inquiétude devant ce document et l’avenir qu’il laisse entrevoir. Il craint que la Polynésie ne rentre réellement en récession.

Nuihau Laurey est resté sur sa faim après la lecture du rapport d’orientation budgétaire du gouvernement. « Beaucoup de théorie, beaucoup de philosophie, mais aucune annonce précise », dit-il, sauf la continuation d’actions de l’ancien gouvernement.

Sur la section d’investissement, dont le montant est fixé à 30 milliards pour 2024, Nuihau Laurey doute de la capacité du gouvernement à réellement consommer ces crédits, alors que de nombreux projets ont été stoppés par la nouvelle gouvernance, « d’autant plus, dit-il, qu’aucun nouveau projet n’a été initié jusqu’à présent. » Une question qu’il a bien l’intention de poser ce matin en commission : « Je pense que la séance va être assez longue en matière de demandes d’information. »

« On nous dit : nous verrons l’année prochaine »

Nuihau Laurey prend l’exemple du tourisme, secteur dans lequel l’objectif de 600 000 touristes dans 10 ans est « assumé », « mais on nous dit : nous verrons l’année prochaine les politiques sectorielles à mettre en place. Nous, on voit qu’on est loin du compte, même pour passer la barre des 200 000 touristes. Et c’est un peu comme ça sur tous les sujets, comme la fiscalité où on nous dit a priori pas d’augmentation. Finalement le programme du Tavini qui faisait 40 pages, on en a plus du tout la trace. »

Et il craint que faute d’un plan global pour la protection sociale généralisée – il souligne qu’après avoir supprimé la TVA sociale le gouvernement a dû trouver par un collectif budgétaire 2,3 milliards pour que les comptes sociaux finissent l’année dans le vert – les seules solutions qui restent soient de moins bien rembourser les dépenses de maladie et d’augmenter les cotisations retraite, augmentant ainsi le coût du travail et « rendant encore plus difficile la création d’emplois ».

« Si rien n’est fait rapidement, on va effectivement voir une baisse d’activité assez importante, c’est ce que disaient les acteurs du BTP il n’y a pas si longtemps », dit Nuihau Laurey.Une spirale qui pour lui laisse présager le début d’une réelle récession en Polynésie.

« Amateurisme »

Nuihau Laurey voit dans ce flou artistique la distance qui sépare le militantisme de la gouvernance, « sans parler des divergences entre la majorité et le gouvernement. »