La grève à l’OPT est déclenchée

La trêve est finie : CSIP, CSTP-FO et O Oe To Oe Rima déclenchent cette nuit la grève dans les trois entités, holding, Onati et Fare Rata.

Le préavis de grève de l’intersyndicale avait été suspendu le 28 septembre après deux jours de négociation. Depuis, certains syndicats avaient signé certaines des conventions collectives, solidifiant la position juridique de la direction, qui estimait avoir « sauvé l’essentiel » pour les salariés, et celle de la ministre en charge des télécommunications, Vannina Crolas, qui estimait la semaine dernière que « ce premier point de revendication est caduc. »

Ce mercredi matin, une réunion pour discuter du protocole proposé par la direction a tourné court, tout en démontrant à nouveau une certaine division, cette fois dans les rangs de la CSIP dont une partie avait déposé une nouvelle proposition, estimant désormais qu’il fallait une convention collective commune aux trois entités. Les syndicats ne digèrent pas les déclarations de la ministre : elle avait évoqué sur notre antenne un rabotage des avantages aux salariés qui devait, selon elle, aller au-delà des 147 millions de Fcfp d’économies prévues par an. Le timing n’est pas mal choisi du point de vue des syndicats : le président du Pays est rentré à Tahiti, le conseil d’administration de l’OPT doit décider vendredi si le P-Dg Jean-François Martin est autorisé à signer la convention collective de l’OPT, et il doit présenter son plan de rétablissement la semaine prochaine.

Difficile de dire quel sera l’impact réel de la grève sur le service aux usagers, car les syndicats ne pèsent pas tous d’un poids égal dans les différentes entités et leurs services.