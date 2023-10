Taravana Warrior : le grand défi sportif et fun lancé par Punaauia

Dans le cadre du « Punaauia taravana warrior » la commune propose à la population, ce samedi et ce dimanche, de venir se divertir au parc Vairai. Au programme des animations diverses en matinée et l’après-midi des défis fun et gratuits à relever en équipe.

Divertissement assuré à Punaauia ce week-end. La commune organise, samedi et dimanche la première édition du « Punaauia taravana Warrior ». Entendez par là, une grande manifestation gratuite et ouverte à tous, qui se déroulera sous la forme d’ateliers découverte en matinée. La population est donc attendue pour venir découvrir les animations et s’essayer à différentes activités de 9h à 12h. Au programme pour ceux-là, des initiations variées avec du Paddle, mais aussi des sports traditionnels avec du levé de pierre, une course du porteur de fruit, du tir à la corde ou du lancé de javelot mais aussi la possibilité de tester le laser Games, le Tir à l’arc ou le Bubble foot. Les plus jeunes pourront quant à eux s’amuser sur des châteaux et toboggans gonflables.

Des défis à relever par équipe de 5

Dans l’après-midi, c’est une toute autre ambiance qui se dessine avec la » Punaauia Taravana Warrior ». Une compétition fun qui se décline sous la forme de trois défis sportifs inédit (voir encadré) avec entre autres des sacs de sable à remplir puis à embarquer sur un paddle en essayant de ne pas les faire tomber ou encore des cordes emmêlées à traverser. Autres particularités de ce challenge, il devra se relever en équipe mixte de 5 personnes avec deux femmes minimum par Team. L’inscription est totalement gratuite et ouverte à toutes personnes âgées de 13 à 50 ans. Retrouvez plus d’information sur l’événementr le site de la commune.