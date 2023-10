Table ronde sur les thématiques LGBTQ+ les 7 et 8 novembre

La première table ronde sur les sujets LGBTQ+ aura lieu les 7 et 8 novembre prochains. Intitulée « Our Voices, our Rights and our Pacific Way », elle est organisée sous l’égide de la vice-présidente et ministre de la culture.

Dans la continuité du programme du Tavini qui s’engage à promouvoir « l’égalité des sexes et le diversité sexuelle et de genre dans tous les domaines », pour la première fois en Polynésie un état des lieux va être dressé sur le thème des discriminations rencontrées par les personnes LGBTQ+.

L’événement est le fruit d’un partenariat avec le Cesec, l’UPF, les ministères de la Santé et de l’Éducation. Il réunira les Ambassadeurs chargés de l’égalité des genres d’Australie, de France et de Nouvelle-Zélande, des acteurs institutionnels, des représentants d’associations et de confessions religieuses et des membres de la société civile, des experts internationaux et de nombreuses personnes ressources de la région Pacifique.

La table ronde abordera plusieurs sujets liés aux diverses formes de discrimination dont souffrent les communautés LGBTQ+ : culture et « Pacific Way », Droits de l’Homme et dépénalisation de l’homosexualité, laïcité et religions, bien-être et santé, acceptation et éducation, rôle des médias et développement économique, notamment.

L’événement sera ouvert au public.

Avec communiqué