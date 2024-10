Agritech sous surveillance, après l’incendie de Technival

Une vaste opération de contrôle a eu lieu dans les locaux de l’entreprise Agritech, située à Faa’a et spécialisée dans les produits phytosanitaires et de jardinage. Plusieurs services publics, dont l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), la Direction de l’environnement (Diren), l’inspection du travail et la biosécurité, ont été mis à contribution.

L’entrepôt de la société Agritech à Tavararo est fermé depuis ce mardi midi. Selon TNTV, la vaste opération menée par l’OCLAESP et les autres services du Pays fait suite à une enquête ouverte pour mise en danger et risques d’explosion, quelques semaines après l’incendie survenu à Technival, qui stocke des produits similaires.

Durant l’opération, des démineurs ont été mobilisés pour effectuer des prélèvements de substances potentiellement dangereuses entreposées sur place, tandis qu’un drone a survolé les installations sous le contrôle de la gendarmerie. L’objectif : vérifier si les conditions de stockage des produits ne présentaient pas de risques pour les travailleurs et la population environnante.

Les employés présents sur le site, une quinzaine, ont été surpris par cette intervention. Invités à se rendre à la gendarmerie, ils ont été interrogés. Les résultats des prélèvements et des enquêtes en cours devraient être déterminants pour les suites judiciaires et administratives à venir.