Davantage de sièges, de confort, de rapidité, moins de carburant brûlé… Air France a présenté, ce matin, sur le tarmac de Tahiti-Faa’a son A350-900, appareil de « nouvelle génération » qui remplacera progressivement les vénérables Boeing 777 sur la desserte de Tahiti.

Une « montée en gamme ». C’est ainsi qu’Air France parle de son nouvel A350-900 qui va progressivement remplacer les Boeing 777 sur le Paris – Tahiti pour en être l’unique appareil à partir du 1er juin prochain. L’appareil d’Airbus, lancé dès 2016 et qui sera exploité sur la ligne dans leur toute dernière version, a atterrit ce dimanche matin vers 7 heures pour la première fois sur la piste de Tahiti-Faa’a. La compagnie tricolore avait invité pour l’occasion des représentants institutionnel – notamment le ministre de la Santé Cédric Mercadal, représentant le gouvernement – et des partenaires commerciaux.

Confort de vol et confort à bord

Moteurs plus silencieux, hublots plus grands, vol moins turbulent et raccourci de 30 à 45 minutes, air de la cabine mieux renouvelé et ambiance lumineuse plus travaillée… Air France a détaillé par le menu les nouveautés de cet avion, en insistant sur le bénéfice environnemental de ce changement. L’A350-900 devrait permettre, malgré une vitesse « optimisée », une économie de 25% de la consommation d’énergie par rapport au vénérable « triple 7 », qui quittera définitivement la ligne en juin prochain. Côté cabine, c’est d’abord sur le confort de la classe Business qu’est orientée la communication : fauteuils « Full Flat » , dispositions et portes coulissantes permettant plus d’intimité, menu et carte des vins soignés, écran 4K de 17 pouces… La compagnie assure tout de même que les autres cabines – Premium Economy et Economy – ne sont « pas oubliées », et que tous les passagers gagneront en confort d’assise, en connexion (Wifi, bluetooth pour le casque, connectique modernisée…), et en niveau de service à bord.

5 vols par semaine, 292 places à chaque départ

Air France, qui a augmenté ses fréquences cette année vers la Polynésie – une « réussite » pour la direction – pouvait choisir une version 324 sièges de l’avion, elle a finalement opté pour une cabine de 292 sièges, dont 48 en business et 32 en Premium Economy. À partir du mois de mars, pour la saison IATA « été », ses vols partiront de Papeete les lundis, mardis, mercredis, vendredis et dimanches à 7h40 pour une escale entre 18h45 et 21h à LAX et une arrivée à Paris à 16h45 le lendemain. Départ dans l’autre sens à 19h25 les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches pour une arrivée à Papeete à 5h30.