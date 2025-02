Air Moana annonce un avion et deux nouvelles destinations pour juillet

La jeune compagnie domestique, passée tout près du crash l’année dernière, entame 2025 sous de meilleurs auspices, grâce à l’aide du Pays et à la recapitalisation de ses actionnaires. Un ATR 72-600 XT, son troisième avion et son premier appareil flambant neuf, devrait rejoindre sa flotte d’ici le 1er juillet. De quoi permettre à la direction de confirmer des augmentations de fréquences et surtout deux nouvelles destinations : Huahine et Fakarava.

Air Moana rebondit et veut le faire savoir. Présente au Salon du tourisme, où Air Tahiti a ses quartiers depuis plusieurs décennies, le jeune opérateur domestique est bien décidé à faire oublier ses turbulences de l’an passé. Inquiétudes sur la fermeture, ultimatum avorté auprès des autorités, levée de fonds compliquée… Après avoir finalement mobilisé 3 milliards de francs auprès de ses actionnaires privés, et un milliard supplémentaire auprès du Pays, désormais entré au capital, et avoir fait appel à un pilote expérimenté, Lionel Guérin, pour prendre les commandes de la société, Air Moana aborde sa troisième année de vol avec un horizon plus dégagé. La compagnie annonce même un nouvel arrivant dans sa flotte avant le 1er juillet : un « ATR 72-600 XT neuf de nouvelle génération », qui va compléter les deux ATR d’occasion qui assure aujourd’hui son programme de vol.

Un programme qui sera donc renforcé, par une « augmentation conséquente des fréquences de vols sur les destinations déjà desservies » – à savoir Bora Bora, Raiatea, Moorea, Rangiroa, Nuku Hiva et Hiva Oa au départ de Tahiti – et surtout l’ajout de deux nouvelles liaisons, déjà évoquées mais désormais confirmées. Huahine sera desservie, à partir de juillet, à raison de sept vols hebdomadaires et Fakarava verra atterrir quatre vols hebdomadaires d’Air Moana. Des destinations déjà commercialisées au Salon du tourisme, avec des offres « Plus vous êtes nombreux, moins vous payez ». La jeune compagnie, en revanche, ne pratique pas les « tarifs salon » traditionnellement proposé par Air Tahiti – cette année sur une vingtaine de destinations – lors d’une réservation couplée vol – hébergement. Le concurrent historique est lui aussi dans un effort de consolidation et de renouvellement de sa flotte, qui doit atteindre les 13 appareils au mois de mai.