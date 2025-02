Les Polynésiens de plus en plus sensibles à la cause des océans

Une enquête d’opinion récente montre que la population est de plus en plus favorable à la régulation de la pêche et aux aires marines protégées, a révélé le ministre en charge des Ressources marines, entouré des dirigeants de la FAPE et de Pew Bertarelli Ocean Legacy. Une conférence régionale se tiendra à Papeete fin mars, alors que la Polynésie se prépare à porter la voix de nos voisins à la conférence des Nations-Unies sur l’océan, à Nice en juin.

Le ministre de l’Environnement Taivini Teai a présenté ce vendredi les résultats d’un sondage d’opinion sur la perception et les attentes des Polynésiens concernant la protection de l’océan. L’enquête réalisée en décembre dernier met en lumière une préoccupation croissante face à la dégradation des écosystèmes marins et un soutien massif aux mesures de conservation.

Des chiffres clés révélateurs

Deux tiers des Polynésiens estiment que l’océan est en mauvaise santé et se détériore.

90 % souhaitent la création de rahui ou de zones protégées dans leur lagon.

82 % estiment que plus de 50 % de l’océan et des lagons devraient être protégés.

92 % soutiennent la création de grandes aires marines protégées (AMP) aux Australes et aux Marquises, avec un taux d’adhésion encore plus élevé au sein de ces archipels.

81 % appuient la mise en place de zones réservées à la pêche artisanale, excluant les thoniers industriels dans un rayon de 30 milles nautiques autour des îles et de 10 milles aux Tuamotu.

Une volonté affirmée de renforcer la protection marine

Les résultats de cette enquête confirment une prise de conscience grandissante des Polynésiens quant à l’état de leur environnement marin. Par rapport à un précédent sondage de 2019, on observe une nette augmentation de la volonté de renforcer la régulation de la pêche et de multiplier les zones protégées.

Les projets de grandes aires marines protégées des îles Australes et des Marquises – Rahui Nui no Tuhaa Pae (1 million de km2) et Te Tai Nui a Hau (430 000 km2) – sont largement plébiscités et s’inscrivent dans l’objectif global de protection de 30 % des océans d’ici 2030 (objectif “30×30” des Nations Unies).

Vers une mobilisation régionale : “Te Reo O Te Moana”

Afin de structurer cette dynamique, la Polynésie française accueillera un grand rassemblement régional “Te Reo O Te Moana” le 28 mars 2025 à la présidence. Organisé en partenariat avec Pew Bertarelli Ocean Legacy et la FAPE – Te Ora Naho, cet événement réunira des représentants du triangle polynésien et du Pacifique pour échanger sur les pratiques traditionnelles de conservation, le rôle des aires marines protégées et les politiques de préservation des ressources océaniques.