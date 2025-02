Le sympathique béluga espion de Poutine, au cinéma pour une séance unique

Connaissez-vous l’histoire de Hvaldimir ? Ce béluga est apparu en 2019 sur la côte nord de la Norvège, équipé d’un harnais avec une inscription russe. Surnommé « la baleine espion », il a ensuite été une véritable star des réseaux sociaux pour ses connexions avec les humains. Rapportant des objets qui tombaient à l’eau ou encore jouant au ballon avec des chercheurs… Fabrice Schnöller, ingénieur en acoustique et né à Tahiti, a coréalisé un documentaire sur son histoire, qu’il présentera au cinéma Majestic le 6 février.

Fabrice Schnöller a plusieurs casquettes : ingénieur en mathématiques et en intelligence artificielle, et biologiste matin. C’est en tant que biologiste qu’il est en Norvège pour étudier les orques, lorsqu’il fait la rencontre de Hvaldimir. « Il est apparu et nous avons fait connaissance. » Il en avait bien sûr entendu parler. Le béluga, apparu en 2019, porteur d’un mystérieux harnais avec une inscription russe et surtout de quoi fixer des équipements de surveillance, était déjà une star. « On sait que les bélugas sont utilisés par les Russes pour leur Marine. On pense que c’est pour surveiller les navires de guerre un peu comme un chien surveillerait une ferme. On sait que les Russes emmènent leurs bélugas, par exemple quand les Russes sont allés en Syrie, pour garder leurs navires. » Surnommé Hvaldimir (traduction : le béluga de Vladimir Poutine), ce béluga aurait été en mission dans les eaux internationales, voire les eaux norvégiennes, avant d’être perdu ou abandonné. Au fil des mois, Fabrice Schnöller se prend donc d’affection pour l’animal et décide de raconter son histoire. Mais ce qui a intéressé le chercheur avant tout, c’est sa façon de communiquer avec les humains : « Il arrive vraiment à lire nos émotions, à lire nos expressions faciales et à agir en faisant ce qu’on a envie qu’il fasse. On pourrait dire que c’est du dressage, moi j’ai trouvé chez Hvaldimir cette capacité d’empathie qu’on a souvent du mal à montrer chez les animaux et qui chez lui est spectaculaire. J’ai vraiment vu l’opportunité de faire un sujet plus sur la conscience animale que sur cette histoire d’espionnage qui fait partie du film bien sûr, qui fait partie de son histoire. Mais ce qui est vraiment exceptionnel chez Hvaldimir, c’est cette capacité qu’il a eu à s’intégrer à la société humaine. Pendant quatre ans, il a nagé le long des côtes de la Norvège qui est un pays qui chasse encore la baleine et il a retourné tout le monde. »

Fabrice Schnöller va se rapprocher de Jérôme Delafosse, explorateur et réalisateur, pour faire le film et raconter « la véritable histoire du béluga espion » et s’intéresser particulièrement au libre-arbitre des animaux. Le chercheur explique qu’aujourd’hui, on a peu de doutes sur le fait que les animaux sont conscients et intelligents. Mais il a voulu aussi dire qu’ils sont comme nous : « Ce qui fait aussi la particularité de l’être humain c’est cette capacité qu’on a à être solidaire, à s’aimer, à avoir des familles, à nouer des liens et c’est peut-être même le plus important chez nous. Et ces animaux-là partagent ça avec nous. On dit toujours qu’il faut protéger les baleines pour que nos enfants voient les baleines. Ce que j’aimerais, c’est qu’à la fin du film, les gens se disent il faut qu’on protège les baleines parce que les baleines elles aussi aiment leurs enfants. »