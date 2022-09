Air New Zealand : la liaison Papeete / Auckland rétablie lundi

Dans un communiqué la compagnie Air New-Zealand indique qu’à la suite des incidents techniques ayant conduit un avion de la compagnie kiwi à faire demi-tour alors qu’il rejoignait Papeete, pour regagner Auckland, un nouveau vol a été programmé au départ de Papeete, lundi à 16h15, ainsi qu’au départ de Auckland, mardi à 8h45. La compagnie précise que les frais d’hébergement suite à ce désagrément seront remboursés à hauteur de 21 000 XPF par nuitée et 3500 XPF par repas par personne.

Dans ce communiqué Air New-Zealand annonce « le positionnement d’un nouveau vol pour donner suite à l’annulation du NZ903-902 du /23 SEP. Départ Tahiti : lundi 26 septembre NZ 6073 PPT 16h15 AKL 20h55, arrivée le 27 septembre. Ouverture du checking à partir de 13h15. Départ Auckland : mardi 27 SEP NZ 6072 AKL 08h45 PPT 14h45 lundi 26 septembre. »

La compagnie précise que ces équipes d’Auckland et de Tahiti sont actuellement en train de modifier tous les billets pour ces nouveaux vols et que les passagers recevront les éléments par email. Pour les passagers code Share porteurs de billets TN, n’ayant pas accès à leurs billets, elle leur enjoint de se rapprocher de l’agence Air Tahiti Nui qui effectuera les modifications de vol. Elle confirme la continuité de la prise en charge qui a été mis en place depuis l’annulation de ce vol soit un remboursement des frais à hauteur de 21 000 XPF max par nuitée et 3500 xpf par repas par personne. Indiquant qu’à » Tahiti et à Auckland tous les hôtels et pensions étant complets encore pour les 2 prochains jours » elle recommande de « réserver ou prolonger votre séjour dans un airb&b. »

Pour le remboursement des frais https://www.airnewzealand.co.nz/travel-alerts