Air New Zealand rouvre la ligne Papeete-Auckland le 4 juillet

Les vols entre Papeete et Auckland reprennent le 4 juillet prochain, après 836 jours d’interruption. Ils décolleront de Tahiti-Faa’a les lundi et vendredi. Quant à l’agence du centre Vaima, elle rouvre ses portes dès le lundi 28 mars.

Depuis la fin de l’année dernière, les amoureux de la Nouvelle-Zélande espéraient cette nouvelle, la réouverture des frontières du pays aux touristes étrangers à partir de juillet évoquée par le gouvernement kiwi. Parole tenue : Air New Zealand reprend la desserte Papeete-Auckland à partir du 4 juillet prochain, en même temps que celle de 27 autres destinations internationales, après un long isolement – 2 ans, 3 mois et 14 jours.

Juste à temps pour profiter des pistes de ski au pays du long nuage blanc pendant les vacances scolaires. Deux fréquences par semaine, les lundi et vendredi, sont prévues pour la saison qui s’annonce. Les voyageurs devront toutefois satisfaire aux exigences sanitaires de la Nouvelle-Zélande, bonne élève de la lutte anti-covid, qui ne déplore que 192 décès en près de deux ans de pandémie. Double vaccination, test Covid négatif PCR ou antigénique de moins de 24 heures avant le départ, un test à l’arrivée et un autre trois jours après, pour tout passager de plus de 16 ans, comme l’explique Christel Bole, directrice d’Air New Zealand à Tahiti.