Jacky Bryant était l’invité cette semaine de La course à l’Élysée, le rendez-vous politique de Radio1 le jeudi à 11h30. Le porte-parole de la campagne de Yannick Jadot attaque le président sortant sur son bilan environnemental, et interpelle sur une tendance des autres candidats à « verdir » leur discours, sans avoir pris la mesure de l’urgence de la situation de la planète.

Une planète dont les ressources sont « épuisées » à grande vitesse, un climat dont les changements menacent une bonne partie de l’humanité, des rapports scientifiques de plus en plus clairs sur l’urgence de la situation… Face à ce contexte environnemental, l’État doit être dirigé par des élus « conscients des problématiques » et prêts à y remédier, explique Jacky Bryant. Aucun doute pour le fondateur de Heuira-Les Verts, dans la campagne actuelle, c’est Yannick Jadot et EELV qui représentent cet espoir. Et pas, justement, ceux qui « vendent de l’espoir » sur les questions environnementales, à commencer par le président sortant Emmanuel Macron. Non-respect de la convention citoyenne sur le climat, condamnation de la France pour inaction climatique, signatures de traités de libre-échange qui vont nuire à la qualité et la traçabilité des produits… Malgré ses discours très verts, son « Make Our Planet Great Again » retentissant, le bilan du dernier mandat est « nul », assure-t-il.

Les autres candidats en prennent aussi pour leur grade : Jean-Luc Mélenchon, « un ancien sénateur socialiste », converti sur le tard à l’écologie, comme rappelle l’élu de Arue, ne peut incarner le « changement » dont a besoin l’environnement. Les candidats de droite et d’extrême-droite, bien placés dans les sondages, sont accusés eux aussi d’avoir « verdi » leur discours, mais sans intention de passer à l’action pour la sauvegarde de la planète. Notamment Éric Zemmour, dont la « fascination pour les régimes autoritaires » – celui de Vladimir Poutine en particulier – « fait froid dans le dos ».

L’écoute de l’État « sans la couleur du sang »

Le programme de Yannick Jadot et d’Europe Écologie-Les Verts ne parle pas seulement d’environnement. Le candidat fait un focus particulier sur les écarts de prix entre la métropole et l’Outre-mer, et qui ne vont pas s’arranger avec l’inflation. Jacky Bryant le reconnait : l’essentiel des propositions en la matière concernent les Dom et pas les collectivités autonomes comme la Polynésie. Mais il estime qu’Europe Écologie peut aider à mener le travail localement sur « l’analyse des coûts réels » des produits importés, notamment en matière d’énergie, dont certains arriveraient déjà dans le pays avec des marges dissimulées. En matière statutaire, il est temps, pour l’ancien ministre d’Oscar Temaru, de se doter d’un chef de l’État qui accepte de parler plus précisément de l’océanisation des cadres, de la spéculation immobilière, des questions de langue… et qui consulte la population sur son statut vis-à-vis de la France, sans avoir besoin, comme en Corse, de passer pour cela par la violence et la « couleur du sang ».

