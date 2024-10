Air Tahiti élue « compagnie aérienne régionale leader d’Océanie »

Air Tahiti a été distinguée lors des World Travel Awards 2024. Ce prix, qui « célèbre l’excellence dans l’industrie du voyage », a été attribué à la suite d’un vote en ligne des professionnels du secteur ainsi que du grand public.

Une nouvelle récompense pour Air Tahiti. La compagnie aérienne historique qui dessert les archipels du fenua a reçu le prix de la « compagnie aérienne régionale leader d’Océanie » dans le cadre des World Travel Awards 2024. Ce programme de récompenses international, créé en 1993, vise à « reconnaître et célébrer l’excellence dans l’industrie du voyage à l’échelle mondiale ». Il existe plusieurs catégories, attribuées à l’échelle régionale (Asie, Europe, Océanie) et mondiale. C’est une manière de « valoriser les acteurs de l’industrie qui offrent des standards de qualité et d’innovation élevés », leur permettant ainsi de bénéficier d’une visibilité internationale.

Cette distinction met donc en lumière les efforts d’Air Tahiti pour « offrir des services de qualité et une expérience de voyage unique ». Un prix qui est « le fruit d’un travail collectif de notre équipe, qui est présente sur les 48 îles que nous desservons », explique la direction dans un communiqué. « Il reflète notre engagement à offrir à nos passagers un voyage authentique et chaleureux à travers la Polynésie. »

Avec communiqué