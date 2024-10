Air Tahiti Nui Race : le Team OPT sort vainqueur d’une course serrée

Six secondes sur Shell Va’a et 13 secondes sur l’équipage d’Air Tahiti : le Team OPT s’est imposé d’une courte tête, samedi au parc Vairai sur la 9e édition de la Air Tahiti Nui Race (27 km). Voilà qui promet une belle bataille sur la Hawaiki Nui, prévue à la fin du mois. Les postiers signent même un doublé, puisque leur équipage féminin l’a aussi emporté.

La Hawaiki Nui approche à grands pas. Avant l’épreuve mythique, prévue du 30 octobre au 2 novembre aux Raromatai, les V6 ont effectué leur avant-dernière répétition, ce samedi 5 octobre sur la Air Tahiti Nui Race. Deux distances, 27 kilomètres pour les seniors hommes et vétérans, 22 km pour les mixtes, dames et vétérans 50, étaient prévues, autour du parc Vairai et de la passe de Taapuna.

Vainqueurs sortants de la Hawaiki Nui, le Team OPT a montré sa forme, en remportant la course seniors hommes, en 2h08’58. Et décroche par la même occasion ses billets pour le Vendée Va’a, récompense promise au vainqueur de cette 9e édition. La concurrence suit de très près, puisque Shell Va’a est arrivé avec six secondes de retard. Le podium est complété par les rameurs d’Air Tahiti Va’a, arrivés à 11 secondes des vainqueurs. Dans le coup, Enviropol termine quatrième en 2h09’46. Un cran en dessous du groupe de tête, Popora Te Hoe Mamu accroche le top 5 en 2h12’43. Vingt-six V6 étaient engagés.

Chez les vétérans 40, les équipages de Hinaraurea, A et B, signent un doublé devant l’équipe de l’Ifremer.

Les filles de l’OPT gagnent aussi

Le Team OPT avait décidément de quoi sourire, puisque leur équipage féminin s’est aussi imposé, en bouclant les 22 kilomètres en 1h56’27, devant Ihilani Va’a et Varu Re’a Va’a. Victoire pour Tahitian Paddle en mixtes et pour Toa Tai en Vétérans 50. Il n’y avait qu’un seul équipage engagé chez les vétérans 60, celui de Tefana. Même participation chez les juniors, où seuls les rameurs d’EDT ont participé.

Les équipages pourront peaufiner leurs ultimes réglages le week-end prochain, avec la 2e édition du Heke Noa, le samedi 12 octobre, toujours au parc Vairai.