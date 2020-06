Air Tahiti Nui reprend ses vols pour Paris le 3 juillet via Vancouver

Le P-dg d’Air Tahiti Nui Michel Monvoisin a salué « une très bonne nouvelle » juste après l’annonce, ce vendredi midi, de la reprise des vols internationaux. Le nouveau programme de vol sera disponible ce soir sur le site de la compagnie au tiare, avec des vols de et vers Paris via Vancouver à partir du 3 juillet et des vols secs sur Los Angeles à partir du 20 juillet.

Les vols d’Air Tahiti Nui entre Papeete et Paris vont reprendre dès le 3 juillet, via Vancouver : « On a hâte de pouvoir reprendre nos vols, on s’est préparé bien sûr, et on va publier le programme de vol ce soir sur notre site, » disait Michel Monvoisin quelques minutes après l’allocution commune d’Édouard Fritch et de Dominique Sorain.

Le 20 juillet marquera la reprise des vols secs vers Los Angeles ; les États-Unis considèrent la Polynésie française comme « covid-free » et permettent à ses résidents d’entrer sur leur sol. Seule inconnue, la date à laquelle les autorités américaines rouvriront leur territoire aux passagers en provenance des pays européens. Dès que ce sera possible, Air Tahiti Nui abandonnera la route Papeete-Vancouver-Paris pour reprendre son parcours normal via Los Angeles.