Air Tahiti obtient la défiscalisation nationale pour ses équipements au sol

La société Air Tahiti vient de recevoir une aide fiscale au titre de la défiscalisation nationale dans le cadre de son programme d’investissement concernant l’acquisition de véhicules, de chariots porte-conteneurs et porte-bagages, de passerelles, d’une barre de remorquage motorisée pour avions, de palettes, de tracteurs électriques, de tapis à bagages, d’un détecteur de traces d’explosifs et de groupes électrogènes.

Ces équipements ont été acquis et mis en service en 2019 et 2020, en complément du parc existant ou en remplacement d’équipements vieillissants ou à moderniser.

Ces matériels répondent aux contraintes d’exploitation de la compagnie dans le cadre des opérations de traitement des avions en escale qui lui sont confiées, renforcent la qualité du service offert aux passagers et de leurs bagages et améliorent les conditions de travail des manutentionnaires et agents de travail au sol.

Le coût de ce programme d’investissement est évalué à 130,7 millions de Fcfp et le montant de l’aide fiscale accordée aux investisseurs se chiffre à 49,8 millions de Fcfp.

