Aircalin annonce la création d’une liaison entre Nouméa, Fidji et Tahiti

La compagnie aérienne calédonienne a annoncé mercredi la réouverture de sa ligne entre Nouméa et Melbourne, en Australie, et la mise en œuvre d’une ligne hebdomadaire entre Nouméa, Nadi aux Fidji, et Tahiti-Faa’a. Les précisions de notre partenaire Outremers360°.

De retour après plus de 3 ans d’absence, la ligne Nouméa-Melbourne d’Aircalin va bel et bien revoir le jour à compter de la fin d’année 2023, avec deux à trois vols par semaine dès la reprise de la ligne, et des « tarifs de lancement à 49 900 Fcfp », précise la compagnie internationale calédonienne. Crée en 2014, la ligne a été suspendue en mars 2020, au début de la crise sanitaire, et n’avait plus été relancée depuis.

Une véritable opportunité pour le tourisme, grâce à cette connexion avec la seconde ville australienne, met en avant Aircalin, qui opérera ses rotations les mardis, vendredis et dimanches, avec un départ à 8 heures de Nouméa et une arrivée à Melbourne à midi pour l’aller, et un départ de Melbourne à 13h30, arrivée à Nouméa à 17h05 pour les retours.

Nouméa -Nandi – Papeete le mercredi

Enfin, la seconde annonce concerne l’ouverture d’un second vol hebdomadaire vers les Îles Fidji, à Nadi, et vers la Polynésie française, à Tahiti-Faa’a, à compter du 6 décembre et via une rotation Nouméa – Nandi – Papeete, programmée chaque mercredi avec un départ à 8h de Nouméa et un retour à 7h de Papeete le jeudi.

Un ajout qui « permettra de donner plus de souplesse aux voyageurs d’affaires, familles ou loisirs pour adapter leurs durées de séjour », souligne la compagnie, tout en facilitant les trajets des Polynésiens vers l’Australie et les îles du Pacifique Ouest, vers l’Amérique du Nord pour les Calédoniens. Il s’agira aussi pour les Polynésiens de disposer d’une connexion directe avec les Fidji, une première.