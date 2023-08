Rentrée scolaire : la chasse au harcèlement est ouverte

Les 50 000 élèves du fenua reprennent le chemin de l’école cette semaine. Une rentrée comme une autre avec l’excitation des grands jours mêlant pleurs, joies, mais aussi parfois peurs. Dans les établissements scolaires, tout est mis en place pour que les enfants puissent vivre une scolarité sereine.

Lire aussi : Ronny Teriipaia fait sa rentrée

Les vacances sont officiellement terminées. Depuis lundi les élèves du fenua retrouvent progressivement les bancs de l’école. Une rentrée en douceur, avec selon les établissements, des retours en classe échelonnés, en fonction des niveaux. Ce matin dans le quartier Tiapa à Paea, qui compte trois établissements publics, c’était l’effervescence avec la rentrée des collégiens, mais aussi celle des primaires et des maternelles. Les enfants ont ainsi découvert leur nouveau professeur, leur nouvelle classe, mais aussi retrouvé leurs camarades.

Excitation et appréhension

Des bonnes surprises avec de l’excitation, mais parfois aussi des mauvaises qui font naître des appréhensions. C’est le cas d’un petit garçon de maternelle heureux de faire sa rentrée en grande section, mais qui en rentrant dans sa classe ne s’est pas senti à l’aise en apercevant l’un de ces condisciples. « J’ai dû le changer de classe, parce qu’il a eu un souci l’année dernière avec un petit, explique Lowaina, sa maman. J’ai vu avec la directrice qui a vite compris notre souci et à tout de suite réagi. »

De bonnes conditions

Cette situation, qui n’est pas un cas isolé, est d’ailleurs abordée lors des formations suivies par le personnel éducatif et tout ce qui en relève doit être solutionné rapidement. Le changement de classe est l’une des premières mesures prises dans ce type de cas. « Il ne faut pas laisser le harcèlement s’installer, insiste Eriata Noblet, la directrice de l’école. On veille aussi au niveau des récréations et des temps de pause à ce que les élèves soient dans de bonnes conditions. »

Bienveillance

Pour rappel l’un des mots d’ordre de la nouvelle feuille de route du ministère de l’Éducation est la « bienveillance ». Le harcèlement est l’un des chevaux de bataille privilégiés de Ronny Teriipaia, le nouveau ministre. Les règlements intérieurs des établissements ont d’ailleurs été modifiés dans ce sens pour « contribuer à apaiser cette violence qui est très présente de nos jours » et « installer une meilleure communication ».