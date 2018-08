Aito Taure’a : « Une seule mission, se qualifier »

Tahiti-Nouvelle Zélande, dimanche à 18 heures au stade Pater, est le premier rendez-vous pour les Aito Taure’a, les moins de 19 ans tahitiens, dans le tournoi de football U19 des nations de l’Océanie. Objectif : être en finale pour décrocher un ticket pour la prochaine coupe du monde U20. « Une seule mission, se qualifier », annonce le sélectionneur Bruno Tehaamoana.

Dimanche à 18h au stade Pater, les Aito Taure’a vont disputer leur premier match dans le tournoi de football U19 des nations de l’Océanie. D’entrée, les jeunes Tahitiens vont affronter les favoris de ce tournoi : la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe A, les Aito Taur’ea auront ensuite rendez-vous avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée (mercredi 8 août) et les Tonga (samedi 11 août).

Vendredi matin, le sélectionneur, Bruno Tehaamoana, était présent à la conférence de presse des sélectionneurs et des capitaines du tournoi. Pour lui, l’objectif est de se qualifier pour la prochaine coupe du monde des moins de 20 ans, ce qui passe par une place de finaliste de ce tournoi.

L’équipe des Aito Taure’a, les U19 tahitiens, comporte plusieurs joueurs qui étaient présents dans la sélection U17 de l’an dernier. Ainsi que le renfort de cinq joueurs qui évoluent dans des clubs de l’hexagone. Il y a une cohésion et un bon état d’esprit, assure le capitaine, l’attaquant de Vénus Roonui Tehau.

De son côté, Des Buckingham, l’entraîneur de la Nouvelle-Zélande, ultra-favorite et premier adversaire des Aito Taure’a dimanche, a été élogieux sur la sélection tahitienne : « Tahiti a fait une préparation énorme pour ce tournoi, particulièrement durant la saison écoulée grâce à leur participation au championnat local (Ligue 1). Donc ils ont pu ajouter des joueurs très forts dans ce groupe et ils arrivent très bien préparés. De notre côté, nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions, nous avons hâte de jouer. Et si nous pouvons jouer comme nous le souhaitons, nous avons confiance en notre capacité à aller loin ».

Les deux équipes qui participeront à la finale de ce tournoi, le 18 août au stade Pater, seront qualifiées pour la coupe du monde des moins de 20 ans, en Pologne en mai 2019.

Le programme complet du championnat U19 de l’Océanie sur le site de la confédération océanienne de football.