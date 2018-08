C’est parti pour la Président’s Cup et les Oceania de taekwondo

Le top départ de la Président’s Cup de taekwondo a été donné vendredi matin à Mahina. Les Océania eux se dérouleront ce weekend. C’est plus d’une centaine d’athlètes d’un dizaine de pays qui participent. Une organisation pas toujours facile à mettre en place, surtout avec le retrait d’agrément et de délégation de service public aux fédérations polynésiennes.

La Président’s Cup de taekwondo a démarré vendredi matin à la salle omnisport de Mahina. Plus d’une centaine d’athlètes internationaux de haut niveau est au fenua pour se mesurer à nos aito. La Président’s Cup fera place ensuite aux Oceania de taekwondo samedi et dimanche. Les athlètes de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, d’Australie ou encore de Polynésie participeront à cette compétition. En 2016, lors des derniers Oceania à Fidji, la Polynésie avait raflé la majorité des médailles et s’était même placée sur les plus hautes marches du podium devant les grandes nations que sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Pour autant, Tenuhiarii Faua, membre du comité organisateur, affirme que la mise en place de ces compétitions « n’a pas du tout été facile ». Il a fallu tout d’abord que le comité organisateur négocie avec la fédération internationale de taekwondo afin que ces compétitions aient bien lieu au fenua. Rajouté à cela les retraits d’agréments et de délégation de service public aux fédérations polynésiennes en mai dernier, « le taekwondo vit une période un peu difficile et instable en Polynésie » affirme Tenuhiarii Faua.

Selon Tenuhiarii Faua, le comité organisateur a du revoir son budget à la baisse 15 jours avant le début des compétitions. L’organisation s’est donc passé de 10 millions de Fcfp pour mettre en place l’événement. Tenuhiarii Faua regrette d’ailleurs cette coupe dans le budget. Selon elle, ces compétitions peuvent aussi engendrer des recettes au niveau du Pays, « tous les hôtels de la place sont bondés ».

A cela il faut rajouter la réticence des médecins à encadrer cette compétition. En tant qu’évènement sportif international le comité organisateur a pour obligation de suivre la règlementation en vigueur concernant la partie médicale. Et Tenuhiarii Faua affirme que « heureusement qu’il y a taote Tetaria qui nous suit dans toutes nos compétitions ».

Le taote Tetaria affirme avoir « l’habitude de surveiller les matchs de boxe et de taekwondo ». Le médecin précise qu’au niveau de cette discipline tout est fait pour qu’il n’y ait aucun blessé.

Pour rappel, les Oceania de taekwondo se déroulent tous les deux ans et c’est la première fois que cette compétition se déroule au fenua.