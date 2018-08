Le Prairial de retour d’un exercice aéronaval mondial

La frégate de surveillance Prairial est rentrée de mission, vendredi, après trois mois en mer, où après avoir opéré des opérations de surveillance, elle a participé au plus grand exercice aéronaval au monde « Rim of the Pacific 2018 ».

Le Prairial est rentré vendredi matin à la base navale de Papeete après trois mois de mer. La frégate de surveillance a participé à diverses opérations, telles que la surveillance de la zone de responsabilité permanente, de souveraineté, de police des pêches, ou encore la participation à des actions de coopération internationales, dont la surveillance de trafics illicites comme nous l’explique le Capitaine de Frégate Luc Pohl, commandant du Prairial dont c’était la dernière mission dans les eaux du Pacifique.

Autre exercice auquel ont participé les 90 hommes embarqués à bord du Prairial, le Rimpac qui est le plus grand exercice aéronaval au monde engageant 25 000 militaires, provenant de 25 nations participantes. Trois semaines de mer avec 42 navires et sous-marins, ainsi que plus de 200 avions.

Turiano Turoa-Hanoarii est un matelot de 24 ans, engagé dans la Marine depuis deux ans. S’il a déjà participé à des missions, c’était son premier périple à bord du Prairial. Un périple de trois mois.

