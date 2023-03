Albert Moux a posé la première pierre de son projet de stockage de gaz

La première pierre du projet Mana Ito a été posée ce matin à Hitiaa o te Ra côté montagne au niveau du PK 39, à l’emplacement du futur site de stockage et de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié (GPL : butane et propane) d’Albert Moux. Un investissement de 4 milliards de Fcfp avec l’objectif de « répondre aux enjeux économiques » du Pays et de « valoriser les atouts environnementaux du gaz ». Et une promesse : « Les bouteilles de gaz seront toujours 200 Fcfp moins cher que partout ailleurs en Polynésie ! » a annoncé Albert Moux.

L’événement a commencé par une traditionnelle récitation en l’honneur de la terre de Hitia’a o te Ra. Raymond Graffe a cité les montagnes, les rivières, les vallées, les passes, les marae de la commune avant de passer aux devinettes, visiblement populaires. L’assemblée a participé, essayant de répondre, sauf pour certaines où le tahua a tout de suite dit qu’il donnerait la réponse sinon « on y passera la nuit ». Plus sérieusement, un feu était allumé derrière lui et il s’est inquiété de savoir si celui-ci brûlait toujours : « C’est pour purifier la terre. » Espérons que ce chant pour Hitia’a et ce feu porteront chance à la famille Moux dans cette nouvelle aventure gazière car la première n’a pas été une réussite, comme le reconnait et le rappelle Albert Moux : « L’aventure du gaz a commencé en 1984, avant le pétrole en 1987. Et nous avons finalement abandonné en 2006. Le 28 septembre. Après 20 ans d’exploitation à perte, nous avons dû plier bagage. La société a été vendue pour 1 Fcfp symbolique. J’ai gardé cette pièce et je vais la mettre dans la pierre tout à l’heure. » Avant de raconter la naissance d’un nouveau projet autour du gaz, avec la longue recherche de terrain, l’espoir de s’installer à Nivee avant de déchanter : « Nous avons payé des études mais c’est pas grave. J’ai continué car quand j’ai quelque chose en tête… » Et c’est finalement la famille Cowan-Pomare qui va accepter de louer ce terrain à Hitia’a o te Ra au PK39. C’était donc un homme heureux et impatient qui a mis la première pierre du projet Mana Ito.

Ce site sécurisé de réception maritime de stockage et de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié (GPL : butane et propane) devrait être mis en service en 2024. Le projet constitue un investissement de plus de 4 milliards de Fcfp. Plusieurs constructions sont prévues : une route d’accès vers la vallée, des bâtiments, local incendie, pomperie gaz, un poste de chargement camion, une unité d’emplissage, un système complet d’amarrage des navires ravitailleurs… Et trois cuves sous sarcophage, d’une capacité de 2 000 m3 par cuve, pour le stockage. Pas besoin de quai car les méthaniers resteront 24 heures dans le lagon pour ravitailler la société grâce à un pipeline, des installations déjà en service dans d’autres pays du Pacifique.

Pas d’inquiétude à avoir non plus côté route avec les camions de livraison des bouteilles, car ce ne sera que « quelques camions » et certaines livraisons se feront la nuit.

L’objectif des entrepreneurs est de « répondre aux enjeux économiques » du Pays et de « valoriser les atouts environnementaux du gaz ». Et c’est aussi l’occasion de remettre en service la station-service située à quelques mètres alors que cette route entre Taravao et Mahina en était privée. Autre promesse pour la population : « Les bouteilles de gaz seront toujours 200 Fcfp moins cher que partout ailleurs ! a annoncé Albert Moux. C’est pas des paroles en l’air. » Mais il faudra aussi que commercialement le projet tienne la route car en face, Gaz de Tahiti de Georges Siu avait pour projet de moderniser et agrandir ses installations à Motu Uta avec la construction d’une nouvelle « sphère sous talus à sécurité renforcée ». Au total, si le projet de Siu aboutit, les capacités de stockage de GPL à Tahiti passeront de 4 400 à 12 800 mètres cubes. Mais « le soleil brille pour tout le monde », assure Albert Moux qui lance tout de même : « Que le meilleur gagne ! »

Quant au projet du Pays sur la centrale à gaz, Albert Moux assure ne rien savoir et fait la moue sur l’opportunité d’en construire une, car « aujourd’hui le gaz est plus cher que le pétrole ». « C’est une bonne idée mais c’est compromis. » S’ils se décident par contre, Albert Moux assure que Mana Ito sera prêt. Vetea Cowan, représentant la famille Cowan-Pomare, a dit son « immense joie de voir ce projet essentiel à la vie de tous les jours » être construit ici, sur les terres de leur arrière-grand-mère. Pour le président de la communauté de communes Terehēamanu, Tearii Alpha, « ce projet en appellera d’autres » pour réveiller cette partie de l’île. Il réclame « des projets structurants » pour « rééquilibrer » l’île qui souffre d’une dépendance de la zone urbaine. Et insiste sur le potentiel de la presqu’île en prenant pour exemple ce projet, car les méthaniers prendront la passe de Tamatoe pour remonter vers le nord par le chenal de Faratahi : « C’est une passe large et très profonde. Aucuns travaux ne sont nécessaire pour y faire passer les bateaux. Nous pouvons donc avoir des lignes maritimes avec le monde ! » C’est en 2024 que le futur site de stockage et de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié Mana Ito doit être mis en service.