L’Office polynésien des télécommunications alerte ses usagers sur une tentative de phishing (ou hameçonnage).

Des e-mails à l’en-tête de l’OPT circulent, alertant les récipiendaires que leur « carte bancaire va être suspendue à cause d’un problème administratif. » On leur demande de cliquer sur un lien et de « compléter les informations indiquées » sous 48 heures.

L’OPT rappelle qu’il ne faut surtout pas cliquer sur le lien. « Le hameçonnage est une technique frauduleuse qui a pour but de récupérer vos données personnelles (mot de passe, numéro de compte ou carte bancaire…). Le plus souvent, en réalisant une copie exacte d’un site internet dans l’optique de faire croire à la victime qu’elle se trouve sur le site internet officiel où elle pensait se connecter. »

Pour s’en prémunir, quatre conseils simples pour éviter de tomber dans le piège :

– La vérification de l’adresse web dans la barre d’adresse du navigateur web est la première parade.

– Il faut savoir que les sociétés bancaires n’utilisent jamais la communication par courriel (mail) pour corriger un problème de sécurité avec leurs clients.

– Ne fournissez jamais aucune photocopie de vos documents d’identité ou factures (électricité, téléphone…) ;

– Il est recommandé de faire suivre le message suspect à la société concernée.

En cas de doute, contactez immédiatement l’OPT au 40 432 432 ou par mail à [email protected] pour plus d’informations.