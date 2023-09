Alpine de retour à Tahiti 

Renault propose à ses clients polynésiens un morceau d’histoire de l’automobile française, en commercialisant trois modèles revisités de la marque Alpine. Des voitures qui sont déjà « collector », avant l’évolution de la marque vers des moteurs électriques.

Mercredi après-midi, dans le showroom Sodiva de Papeete, le directeur commercial Jean-Pierre Giuly et son équipe ont présenté à la presse les trois versions de la marque Alpine qui seront commercialisées à Tahiti. L’opportunité pour Sodiva de renouer avec cette marque française prestigieuse, créée en 1955 par Jean Rédélé et qui a collectionné les titres lors des courses de rallye dans les années 1970.

Après des hauts et des bas, la marque Alpine renait en 2012 et connait depuis un formidable engouement. Le revival est une réussite, à tel point qu’Alpine se lance en 2021 en Formule 1 avec une équipe 100% française et notamment ses deux pilotes Sébastion Ocon et Pierre Gasly. Ce savoir-faire se retrouve aujourd’hui dans les trois versions qui seront proposées à Tahiti. On retrouve ainsi l’A110, l’originelle de 250 chevaux, l’A110 GT, la Grand Tourisme (300 chevaux) et l’A110 S, la Sportive (allégée, avec 300 chevaux également). Pour les amoureux de belle mécanique, autant le dire tout de suite, c’est du grand art ! Pour le prix aussi, puisqu’il faudra débourser tout de même 11,9 millions de Fcfp pour la 1ère version. Mais à ce prix, les sensations sont garanties et le prestige aussi. On côtoie en effet le haut de gamme avec la touche sportive en plus.

Précisons que ces versions sont d’ores et déjà à considérer comme des voitures à collectionner. En effet, évolution oblige, c’est vers l’électrique qu’Alpine entend décliner sa gamme à l’instar des autres marques prestigieuses et l’on retrouvera Alpine en version citadine A290 mais également en version crossover et SUV dans les années à venir ! Un changement radical qui, espérons-le, n’enlèvera pas à Alpine sa touche si singulière. En attendant, ces trois versions sont à découvrir ! Avec en bonus, l’exposition d’un modèle vintage de l’A110 détenue par un collectionneur local : à son volant le pilote Jean-Claude Andruet a remporté le rallye de Monte Carlo 1973.

Philippe Collignon & tahitipeople.com