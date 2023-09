En Grèce, des moutons dévorent 300kg de paka : « ils sautaient plus haut que les chèvres »

En raison du passage d’une tempête en Grèce, des moutons se sont retrouvés privés de nourriture et se sont rabattus vers une immense serre de cannabis médical avant d’en consommer une grande quantité. De quoi leur faire adopter un comportement assez inhabituel et déroutant. Une info insolite repérée par notre partenaire Europe 1.

C’est une conséquence assez inattendue de la tempête Daniel, responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts au Maroc et en Libye, mais aussi de pluies diluviennes en Grèce. Alors que le pays enregistrait l’équivalent d’un an de précipitation à Paris en moins d’une journée, des moutons en liberté se retrouvaient soudainement privés de nourriture.

Contraints à l’exode, certains d’entre eux ont élu domicile dans une immense serre de cannabis médical à Almyros, une ville située à 300km d’Athènes. Et ont commencé à brouter ce qu’ils pensaient être de l’herbe. Au final, les mammifères ont englouti près de 300kg de paka, rapporte la chaîne de télévision grecque EPT. Depuis mars 2018, et une loi votée par le Parlement, la Grèce autorise la production de cette plante à des fins thérapeutiques.

« Ils sont tout fous »

Cité par le média Skaï, Yiannis Bourounis, le propriétaire de l’exploitation n’a eu d’autres choix que de constater les dégâts. « Nous sommes la plus grande serre de cannabis d’Europe centrale et orientale. Nous avons perdu 80 % de notre production à cause des inondations. Alors que nous essayions de sauver tout ce que nous pouvions, nous voyons soudain des moutons et des chèvres paître normalement à l’intérieur de la serre », déclare-t-il.

Des ovins qui n’ont pas tardé à ressentir les effets psychotropes du cannabis. « Je vais très bien, mais les moutons vont encore mieux, ils sont tout fous », rigole Yiannis Bourounis. « Le problème était de savoir comment les chasser de la récolte. Les moutons sautaient plus haut que les chèvres, ce qui n’arrive jamais. Logique puisqu’ils ont mangé environ 300 kg », ajoute-t-il. L’épisode n’a pas eu de conséquences néfastes pour les animaux concernés.