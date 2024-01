Insolite : le rappeur Snoop Dogg commentera les Jeux olympiques

Déjà consultant pour la chaîne américaine NBC lors des Jeux de Tokyo, Snoop Dogg sera de nouveau envoyé spécial en juillet à Paris. La superstar du rap, qui dit avoir « grandi avec les Jeux olympiques », a appelé à « rendre ces Jeux inoubliables » et à… « fumer la compétition ».

Il avait suscité l’hilarité du public en commentant les épreuves d’équitation à Tokyo. Le rappeur Snoop Dogg, figure du hip-hop, troquera encore une fois son costume de rappeur pour celui de consultant sportif à l’occasion des Jeux de Paris. La vedette du rap West Coast avait déjà semé quelques indices ces derniers jours sur les réseaux sociaux, en s’exprimant notamment en français. Sa participation au sein du dispositif de NBC a finalement été officialisée par la chaîne dans un communiqué publié cette semaine. « Il explorera les monuments emblématiques de Paris, assistera à des compétitions et événements, et rendra visite aux athlètes, à leurs amis et à leurs familles », précise la chaîne.

« J’ai grandi en regardant les Jeux Olympiques et je suis ravi de voir ces incroyables athlètes apporter leur jeu à Paris. C’est une célébration du talent, du dévouement et de la quête de la grandeur. Nous allons avoir des compétitions incroyables et, bien sûr, j’apporterai ce style Snoop au mélange », se réjouit de son côté l’artiste de 52 ans. Ce style, c’est probablement son humour qui fait recette auprès des médias américains. Mais aussi son image nonchalante et assumée d’un amoureux du paka, lui qui appelle notamment à « fumer la compétition ». « Ce seront les Jeux Olympiques les plus épiques de tous les temps, alors restez à l’écoute et ne lâchez rien. Élevons, célébrons et rendons ces Jeux inoubliables », ajoute-t-il.

Une nouvelle aventure pour ce touche-à-tout, déjà auteur de 19 albums (pour 40 millions de disques vendus au total), producteur, égérie publicitaire et acteur dans une centaine de films ou séries télévisées. Il a aussi investi dans de multiples entreprises comme les jeux vidéo, les hot-dogs, la mode, le gin, les berceuses pour enfants, les produits pour animaux de compagnie et bien évidemment tout ce qui touche de près ou de loin au cannabis, dont le commerce est légal dans certains états américains.

Amateur de Bora Bora où il est revenu passer les vacances de Noël en famille après y avoir fêté ses 30 ans de mariage en juin dernier, Snoop Dogg ne devrait toutefois pas être sur Tahiti pour commenter les épreuves de surf.