Cause animale : deux vétérinaires lancent une cagnotte pour intervenir dans les îles éloignées

Après quelques missions dans les îles, Margaux Douard et Lorenzo Manis se sont mis en tête de mettre davantage leurs compétences au profit des îliens et de leurs animaux. Pour ce faire, ils ont lancé il y a quelques jours une bouteille à la mer via les réseaux sociaux, en sollicitant l’aide de voileux locaux qui seraient partants pour les accompagner dans cette aventure. Ils envisagent ainsi, de se rendre cette année – par voie maritime – dans les îles dépourvues de spécialistes pour soigner et stériliser un maximum de bêtes.

Sillonner les îles en bateau pour soigner et stériliser les animaux, c’est le projet porté par deux jeunes vétérinaires installés au fenua depuis un an et demi. Margaux Douard et Lorenzo Manis ont déjà mis leurs compétences au service des îliens ces derniers mois et c’est d’ailleurs au détour de plusieurs missions de stérilisation aux Marquises et au Tuamotu que l’idée leur est venue. « Jusqu’à présent, on est allé dans des îles où il y a une vraie économie et dans laquelle les personnes pouvaient se permettre de payer des soins pour leurs animaux », explique Margaux qui précise être de plus en plus sollicitée pour intervenir dans des îles plus éloignées, par des clients qui n’ont pas forcément les moyens. « On essaie de pratiquer des prix qui sont inférieurs à ce qui se fait d’habitude à Tahiti mais le souci, c’est qu’on ne peut pas faire de stérilisation gratuite. On a le coût du déplacement en avion, pour des îles où généralement les billets sont chers, regrette la vétérinaire. Si nous, on ne peut pas le faire gratuitement et que les gens ne peuvent pas se les payer non plus on rencontre un problème. C’est pour ça que l’on demande un peu d’aide à la population. »

Décidés à apporter leur pierre, ils ont donc jeté, en fin de semaine dernière, une bouteille à la mer via les réseaux sociaux. Dans une publication postée sur un groupe de voileux du fenua, ils ont exposé leur projet en demandant à « des personnes possédant un bateau et souhaitant participer à l’aventure » de se faire connaître. Le post semble avoir fait écho puisque les vétérinaires prévoient de rencontrer plusieurs capitaines de bateaux cette semaine . En parallèle, ils ont aussi lancé une cagnotte en ligne pour permettre aux familles les plus nécessiteuses de soigner et stériliser leurs animaux pour un coût plus abordable. Car, « non, ça ne sera pas gratuit » précise Margaux Douard qui souhaiterait que leur projet ait un impact le plus important possible. « Si on récolte un peu d’argent, on ne peut pas juste le mettre dans les 30 premiers animaux, on aimerait que ça profite au plus grand nombre et l’autre idée, c’est une idée de responsabilisation. »

À noter qu’aujourd’hui, pour stériliser un animal, il faut compter un budget de 20 000 à 30 000 francs selon les cabinets vétérinaires. Une somme conséquente que Margaux Douard et Lorenzo Manis espèrent pouvoir réduire de manière significative grâce à la cagnotte en ligne. Au total, ils souhaiteraient réussir à stériliser au moins 200 animaux sur une période de 3 à 6 semaines.