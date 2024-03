Anne-Caroline Graffe intègre le conseil d’administration des JO

La taekwondoïste tahitienne, championne du monde 2011 et vice-championne olympique 2012, vient d’annoncer son entrée au conseil d’administration de Paris 2024, parmi les représentants du mouvement sportif. Une tâche au plus haut niveau, puisque ce conseil de 34 membres est chargé d’administrer l’organisation de l’évènement.

Elle l’a annoncé ce mardi matin sur les réseaux sociaux. Après avoir touché les sommets mondiaux dans sa discipline, Anne-Caroline Graffe, championne du monde et d’Europe, et vice-championne olympique de taekwondo, a été appelée à de hautes fonctions dans l’organisation, au conseil d’administration de Paris 2024. Cet instance, chargée de chapeauter l’organisation de l’évènement, est composée de quatorze membres de la société civile, et de vingt membres du mouvement sportif. Parmi lesquels cinq « personnalités issues du monde sportif », dont fait partie Anne-Caroline Graffe.

Une place était vacante depuis janvier

Pour la Tahitienne, c’est une nomination sur le tard, alors que la liste initiale des sportifs concernés est connue depuis près de six ans. Une liste qui a finalement évolué pour différentes raisons, certains comme l’ancien biathlète Martin Fourcade ayant été promus, d’autres comme l’ex championne d’athlétisme Marie-José Pérec ayant préféré se consacrer à d’autres projets.

La liste finale semblait figée depuis plusieurs mois, mais l’éviction de l’ancienne basketteuse Émilie Gomis, poussée à la démission début janvier après une longue polémique sur fond de conflit israélo-palestinien (elle avait été accusée d’antisémitisme après avoir publié une carte de France progressivement remplacée par le drapeau israélien, en comparaison avec la situation en Palestine), a libéré une place.

« M’impliquer davantage »

Au conseil d’administration des JO, Anne-Caroline Graffe rejoint donc Guy Forget (tennis), Nantenin Keita (para-athlétisme), Sarah Ourahmoune (boxe) et Sandrine Martinet (para-judo) parmi les personnalités sportives. « C’est une opportunité fabuleuse de pouvoir m’impliquer davantage dans l’aventure olympique. J’ai à cœur de rester fidèle à ce qui m’a toujours guidé pendant ma carrière de sportive de haut niveau : l’engagement, le respect et l’authenticité », souligne la Tahitienne ce mardi. Outre son expérience sportive, qui lui permet aujourd’hui d’entrainer, Anne-Caroline Graffe peut aussi compter sur des diplômes en journalisme, communication et en management. Avant d’intégrer le conseil d’administration de Paris 2024, elle avait déjà été sollicitée pour un rôle plus symbolique, celui d' »Ambassadrice Terre de Jeux ».