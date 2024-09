Amuitahiraa : Gaston Flosse s’accroche à son trône

Gaston Flosse monte finalement sur le ring, demain matin à la salle Maco Nena, pour faire face à Bruno Sandras. Après avoir provoqué en démissionnant, il y a trois mois, un congrès du Amuitahiraa pour désigner son successeur à la tête du parti, Gaston Flosse a déposé vendredi après-midi sa candidature. Pascale Haiti, qui avait affirmé se présenter, est sur le « ticket » de son époux en tant que candidate à la présidence déléguée.« Il s’est rendu compte que Pascale n’avait aucune chance, dit Bruno Sandras, s’il n’avait pas démissionné on n’en serait pas là. »

Ce n’est pas tout à fait un coup de théâtre, mais c’est à présent confirmé : Gaston Flosse va demander au congrès du Amuitahiraa de le reconduire à la présidence du parti, dont il avait démissionné en juillet dernier. Il avait alors chargé Bruno Sandras, premier président délégué, d’organiser le congrès qui se tient demain à la salle Maco Nena, non sans le tacler en expliquant qu’il se cherchait en vain un successeur depuis le début de l’année. Le jour de cette annonce, Pascale Haiti-Flosse avait déclaré qu’elle serait candidate.

Mais à 16 heures ce vendredi, une heure avant l’échéance, le président sortant a déposé sa candidature, et celle de son épouse et de Martial Teroroiria, maire délégué de Pati à Tahaa aux postes de présidents délégués. Il fera face à l’unique autre candidat, Bruno Sandras, officiellement candidat depuis un mois.

Bruno Sandras qui, en tant que président par intérim, mettait cet après-midi les dernières touches aux préparatifs du congrès. Il explique que 1 200 personnes sont susceptibles de voter, celles qui sont à jour de leur cotisation et qui ont reçu une carte plastifiée pour en faire foi. Du côté du siège du Amuitahiraa, en centre-ville, on remettait en doute la validité de ce système de cartes nécessaires pour déposer son bulletin dans l’urne, qui est une première dans l’histoire presque cinquantenaire du parti orange, en émettant des doutes sur le paiement effectif des cotisations. « Ils ont payé, je ne leur ai pas mis un pistolet sur la tempe, leurs voix sont aussi importantes que les autres », dit Bruno Sandras qui semble convaincu que le règne de Gaston Flosse sur les esprits orange n’est plus ce qu’il a été. Il a convoqué un huissier pour vérifier le bon déroulement du vote, ajoute-t-il.

« Il s’est rendu compte que Pascale n’avait aucune chance », dit Bruno Sandras pour expliquer cette candidature de la dernière heure. Le seul moyen pour le Vieux lion de « tout arrêter », dit-il, c’est de se porter candidat lui-même, puis de passer la main, éventuellement, à son épouse. « Je focalise toute leur haine, ils sont tellement fâchés, on se demande pourquoi. S’il n’avait pas démissionné il y a trois mois, on n’en serait pas là. » L’ancien maire de Papara, qui avait été condamné dans l’affaire des emplois fictifs, trouve-t-il que sa loyauté est bien mal récompensée ? « Le score demain sera la réponse à cette question », répond-il.