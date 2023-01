Le jeune groupe Tanaki vient de sortir son premier titre. Un hommage en musique aux victimes qu’a fait la rivière de Papenoo en 2022.

En 2022, huit personnes ont été surprises par les crues soudaines de la vallée de Papenoo. En janvier c’était un parrain et sa filleule qui s’étaient fait surprendre et en novembre six personnes avaient été victimes d’un nouveau drame. Une femme avait été retrouvée saine et sauve, le corps de son compagnon avait été retrouvé quelques heures plus tard et 4 autres victimes, une femme enceinte et trois enfants, sont encore portés disparus. Deux mois après ce terrible accident, le groupe Tanaki dont la chanteuse est Ateliana Ruiz, directrice artistique du groupe de hip hop All in One, vient de sortir son tout premier clip, Anavai h’oa ario. Un ultime hommage aux personnes décédées en 2022 dans la vallée de la Maroto. Poerani Teiri, le compagnon de Kahanalani, la femme enceinte disparue, a participé au tournage de ce clip avec son fils Matatini. « Ce que l’on vit en ce moment ce n’est pas facile, confie-t-il. Ce que je veux rajouter c’est que lorsque l’on est en alerte, jaune, orange ou rouge il faut vraiment faire attention à la nature. »

Cette chanson conte en quelque sorte l’histoire de cette rivière qui d’après les paroles, peut apporter de la joie mais peut aussi être meurtrière quand elle est en colère.