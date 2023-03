Angèle Richard, 14 ans, remporte La Tahitienne 2023

Plus de 4000 femmes étaient venues courir ou marcher pour les trois kilomètres de la Tahitienne ce samedi. La course organisée chaque année par l’Association sportive Courir en Polynésie (Ascep) a soufflé ses 21 bougies. Les fonds récoltés sont destinés aux associations qui luttent contre le cancer.

Solidaires et motivées, les participantes de la Tahitienne, qui fêtait ce samedi ses 21 ans dans les rues de Pirae. L’épreuve caritative de trois kilomètres, réservée aux femmes, a attiré 4000 coureuses – ou marcheuses – dans une ambiance conviviale. Sur la ligne de départ, des habituées mais aussi beaucoup de jeunes venues découvrir l’évènement : on notait notamment la présence de plus 200 élèves du lycée Diadème. Et ces jeunes ce sont aussi retrouvées sur la ligne d’arrivée. La gagnante de cette édition, Angèle Richard, qui termine la course en seulement 12 minutes, est âgée de 14 ans. Du côté de l’Ascep, on se dit très satisfait de cette édition, qui a permis de réunir des fonds pour les associations qui accompagnent les victimes du cancer dans leur parcours de soin ou leur vie quotidienne.