Apatea Flores est la Nescafé Star 2023

Les sept finalistes du concours de chant Nescafé Star se sont exprimés à l’occasion d’une ultime scène samedi soir à la présidence. Les votes du jury et ceux du public ont désigné Apatea Flores grande gagnante de cette édition 2023. Tauatea Fauura et Papehau Saveno complètent le podium.

Fin de l’aventure Nescafé Star. Après plusieurs semaines de préparation, les sept candidats au grand concours de chant local se sont exprimés une dernière fois à l’occasion de la grande finale samedi soir. Tous ont donné le meilleur, en espérant remporter le titre et devenir ainsi la future star. Chaque candidat a dû interpréter une chanson en tahitien puis un tube international de son choix, en plus de l’hymne du concours chanté avec Teva Juventin. Au terme de deux heures de spectacle, le verdict est tombé et trois finalistes ont été récompensés.

Un single et un clip

Apatea Flores est la grande gagnante de cette édition 2023 tandis que Tauatea Fauura et Papehau Saveno décrochent respectivement la deuxième et troisième place. « Je suis superbement heureuse » , a confié la nouvelle reine de la chanson quelques minutes après son sacre. Si l’aventure Nescafé Star a officiellement pris fin samedi soir, pour la lauréate, il s’agit surtout du début d’une nouvelle histoire. En décrochant la première place du concours elle remporte l’enregistrement en studio de son premier single mais aussi l’enregistrement d’un clip. Elle parle d’ores et déjà d’une chanson sur la thématique de l’océan ou sur celle de la jeunesse, des sujets qui lui tiennent à coeur.