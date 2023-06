L’OMS veut lancer un pass sanitaire mondial inspiré du modèle européen

Grâce à un partenariat « historique » signé ce lundi, l’Organisation mondiale de la santé va utiliser le certificat Covid numérique de l’Union européenne pour lancer un système de certification mondial. L’idée est de « faciliter la mobilité et protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris les pandémies » rapporte notre partenaire Europe1.

L’Organisation mondiale de la santé va utiliser le certificat Covid numérique de l’Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondial, grâce à un partenariat « historique » signé lundi. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, ont signé cette « initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale » à Genève. « La pandémie de Covid-19 a montré l’importance des solutions de santé numérique pour faciliter l’accès aux services de santé », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors de la cérémonie de signature. Il a expliqué que le pass européen serait transformé en un « bien public mondial ».

« Protéger les citoyens du monde entier contre les menaces »

Ce futur système mondial de certification numérique doit, selon un communiqué de l’OMS et de la Commission européenne, « contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris pandémies ». Il s’agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, qui doit mettre au point « un large éventail de produits numériques pour améliorer la santé de tous », tels que des carnets de vaccinations internationales numériques.

Ce réseau « constituera un élément important de nos efforts visant à renforcer les systèmes de santé et à aider nos états membres à mieux se préparer à la prochaine épidémie ou pandémie », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Le réseau pourrait également jouer un rôle crucial dans les situations humanitaires transfrontalières en garantissant l’accès des personnes à leur dossier médical lorsqu’elles traversent les frontières en raison d’un conflit, d’une crise climatique ou d’autres situations d’urgence », a-t-il observé.

Le pass sanitaire le plus répandu au monde

Le pass sanitaire de l’UE est déjà le plus répandu au monde. « Avec 80 pays et territoires connectés au certificat numérique Covid-19 de l’UE, l’UE a établi une norme mondiale. Le certificat européen a non seulement été un outil important dans notre lutte contre la pandémie, mais il a également facilité les voyages et le tourisme internationaux », a souligné dans le communiqué le commissaire européen Thierry Breton, notamment chargé du numérique.