Te Aito : Manutea Millon vainqueur d’étape à Moorea

Le rameur de Manihi va’a s’est imposé au terme d’une étape de 19 km organisée à Moorea. Chez les femmes, c’est Iloha Eychenne qui l’emporte. Les athlètes disputeront la 2e étape de la nouvelle formule du Te Aito le week-end prochain à Papeari.

Manutea Millon est en forme. Après sa victoire la semaine dernière sur la Toa Nui, le rameur de Manihi va’a a remporté samedi la première étape du Te Aito. Au coude-à-coude avec Tuatea Teraiamano tout au long du parcours entre Opunohu et Maharepa, il creuse l’écart à quelques mètres de l’arrivée. Le rameur d’OPT se fait finalement surprendre par les rameurs de Shell, Brice Punuataahitua et Raihere Tevaearai, qui prennent respectivement la deuxième et troisième place. Tuatea Teraiamano termine finalement 7e de l’épreuve. Chez les femmes, c’est Iloha Eychenne qui a mis tout le monde d’accord. L’heure est maintenant au repos pour les Aito qui devront s’aligner sur la deuxième épreuve du Te Aito dès le week-end prochain à Papeari.