Les gendarmes préparent leurs futures recrues au concours

Sept jeunes âgés de 18 à 25 ont été sélectionnés parmi une cinquantaine de candidats pour bénéficier du dispositif de « l’égalité des chances ». Ils ont intégré ce samedi la CPSO, classe préparatoire aux sous-officiers, qui leur offre la possibilité de se préparer aux épreuves de ce concours national.

Ils visent le concours de sous-officier. À trois mois de l’épreuve d’admissibilité, le Commandement de gendarmerie de Polynésie-française a lancé ce samedi, dans le cadre du dispositif de l’égalité des chances, sa classe préparatoire aux sous-officiers. Cette année, pour la première fois en Polynésie, 7 jeunes candidats bénéficient de cette formation dispensée par la gendarmerie. Objectif : les préparer aux épreuves du concours national en leur donnant toutes les clefs pour décrocher une place en gendarmerie. « Les jeunes vont travailler d’arrache-pied pour réussir la phase 1 du recrutement » assure le responsable de recrutement, chef Antony Doucet. Au programme de cette première épreuve, une dissertation, mais aussi des questions de culture générale qu’ils aborderont au cours des matinées de formation. Ceux qui passeront l’épreuve d’admissibilité avec succès poursuivront la classe préparatoire avec en ligne de mire l’épreuve orale puis le sport.

Ces jeunes ont tous été sélectionnés selon des critères sociaux mais aussi en fonction de leur motivation. Samedi matin, ils ont eu une présentation de la gendarmerie mais aussi un test pour connaitre leur niveau actuel et pouvoir juger, plus tard , de l’incidence du dispositif. Bruce Paepaetaata, 19 ans, s’estime chanceux de faire partie de ceux qui ont été sélectionnés sur une cinquantaine de dossiers. « Avoir un soutien du personnel de gendarmerie c’est un plus. Je pense que c’est une belle opportunité pour les jeunes qui n’ont pas les moyens nécessaire pour réviser et se préparer aux épreuves que nous seront amenés à faire. »

Selon le chef Doucet , les Polynésiens ont « une très bonne réputation au niveau national ». Et il s’agit d’ailleurs pour ces jeunes de préparer un concours pour une affectation en métropole. Première échéance pour les sept élèves, le 20 septembre à l’occasion des écrits du concours de sous-officier.