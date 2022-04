Apéro-networking à la 2e Pacific Buzz Night

Pacific Ventury organise le 28 avril la deuxième « ¨Pacific Buzz Night », un apéro-networking autour de jeunes entrepreneurs polynésiens.

C’est la version « IRL » du podcast Pacific Buzz, qui met en lumière les nouveaux entrepreneurs polynésiens et permet à ceux qui veulent se lancer d’en savoir plus sur ce qui les attend et de profiter de l’expérience des autres.

La soirée se déroulera en trois temps, au Café Maeva. La première partie se fera en format panel afin de poser des questions aux invités, avec la participation du public. En deuxième partie, les invités et le public pourront discuter sur les tables de différents thèmes. La troisième et dernière partie se fera en networking, pour permettre à tous d’échanger à la fin de la soirée, de façon plus libre.

Les invités seront Thierry Chaussinand, serial entrepreneur et créateur de NBC Interactive et CocoNut Me, Perle Renvoyé, créatrice de bijoux et gérante de Tevei Perle et Priscilla Roller, fondatrice de Still Good. L’entrée est à 2000 Fcfp par personne avec une boisson au choix offerte. Les billets sont disponibles sur notre site internet au lien suivant : https://bit.ly/Pacific_Buzz_Night2