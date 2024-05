Apéro-philo, un nouveau temps pour penser

Le 21 mai sera organisé un « apéro-philo ». À l’initiative de Thomas Marbache, cet événement réunira celles et ceux qui souhaitent partager concepts, idées, pensées pour aller plus loin que les seules définitions du Larousse. Le thème de cette première rencontre : le bonheur.

Thomas Marbache se présente comme « un passionné de la pensée » convaincu qu’en échangeant des idées « on peut déjà aller mieux ». Il est à l’initiative d’un nouveau rendez-vous, les « apéro-philo ». la philosophie, selon lui, est une recherche de connaissance, de sagesse, pour réussir « à vivre mieux ».

« Le concept des apéros-philo c’est se réunir pour partager un verre et en même temps partager un concept, une idée, tout ce qui peut être en rapport avec la pensée physique, métaphysique, politique ou sociétal ou encore sur des notions un peu plus abstraites. Réfléchir ensemble pour essayer d’avoir une discussion un peu plus poussée que ce que nous donne le Larousse. On ne prend plus le temps de réfléchir à des questions fondamentales que l’homme s’est toujours posé. Aujourd’hui, dans la société du consumérisme, du boulot-métro-dodo, on fait vite, on se précipite beaucoup, on ne prend plus le temps, même avec nos enfants, même pour soi. »

C’est une première, Thomas Marbache n’a donc aucune visibilité sur le nombre d’inscrits mais il imagine une organisation pour constituer des petits groupes en cas d’affluence. « Il faut que la parole puisse circuler. »

Le thème retenu pour ce premier rendez-vous est le bonheur : Savons-nous vraiment ce qu’est le bonheur et courrons-nous après ? « J’ai longtemps hésité avant de choisir, mais c’est une notion à laquelle tout le monde est attaché. » Concrètement, Thomas Marbache se voit en chef d’orchestre de la soirée. Après une brève présentation du thème, il distribuera la parole et relancera les échanges au besoin, sans prétention « je ne suis pas philosophe », insiste-t-il.

En parallèle, et pour aller encore plus loin, il a pour projet de faire venir l’association Sève (Savoir être et vivre ensemble) en Polynésie. Présidée par le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, fondée en 2017, elle aide les enfants à grandir « en discernement et en humanité ». Elle cherche à généraliser la philosophie avec les enfants. Elle déploie des ateliers de philosophie et propose un programme de préparation et d’entrainement à l’animation d’ateliers de philosophie.