Appel aux dons pour le lactarium

L’hôpital a lancé un appel aux dons pour les réserves de son lactarium. Cette banque de lait de maman est actuellement en recherche de lait pour assurer la continuité de son service. Le lait maternel est notamment indispensable pour les bébés prématurés, comme l’explique Dr Françoise Pawlotsky, chef de service en réanimation néonatale, il est même considéré comme « un médicament ».

« Nous avons eu des enfants qui ont présenté des pathologies et qui ont eu besoin de rester plus longtemps sous lait maternel et aujourd’hui, nous devons refaire nos réserves. » Les mamans peuvent donc venir à l’hôpital pour faire don de leur lait, suivant les horaires du lactarium ou de la biberonnerie. Ce lait est ensuite conservé au lactarium après avoir suivi un circuit bien organisé pour assurer sa traçabilité.