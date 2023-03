Le RSMA-Pf en plein développement

Le général de Brigade Claude Peloux, commandant du Service militaire adapté, a visité les différentes compagnies du RSMA en Polynésie française du 6 au 16 mars derniers. L’occasion pour lui de constater le développement du dispositif au fenua.

Le général de brigade Claude Peloux, commandant du Service militaire adapté a pu constater le dynamisme du RSMA en Polynésie française, qui est en plein développement avec la création de deux nouvelles compagnies : Hao et Arue. Crée en juin 2022, la 4e compagnie de formation professionnelle à Hao verra bientôt ses volontaires stagiaires, recrutés en juillet 2022, se lancer dans la réalisation dans leur projet professionnel. Deux filières avaient été ouvertes : agent polyvalent de restauration et agriculture en région chaude. Ces formations ont été rendues possibles par les partenariats développés localement avec le collège et le CETAD de Hao. Quant à Arue, la 5e compagnie proposera de nouvelles filières.

Cinq nouvelles formations vont être ouvertes cette année : employé de caisse en magasin (formation en alternance, en partenariat avec le groupe Carrefour), plongeur professionnel, aide à la personne (en partenariat avec le CFPA), une formation sur les énergies renouvelables (à Hao) et la gestion d’un écolodge (Hao). Les deux nouvelles filières ouvertes sur Hao permettront à la compagnie de doubler sa capacité de formation. « L’offre de formation au RSMA-Pf est particulièrement riche avec 24 filières reparties sur quatre sites dont trois dans les archipels (Hiva Oa, Tubuai et Hao). » Le régiment cherche aujourd’hui à mieux faire reconnaitre les formations qu’il délivre en attribuant des titres professionnels, des certificats de qualification professionnelle ou des labels. Et il souhaite également atteindre 615 volontaires stagiaires, 180 volontaires techniciens et 60 volontaires jeunes cadets en 2023, en développant ses infrastructures et ses plateaux pédagogiques.

Avec communiqué