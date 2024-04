Après 20 ans à jouer pour les autres, Bruno Demougeot prépare son premier concert

Le pianiste, chanteur, compositeur et professeur, également connu sous le nom de Noons Tane, se produit samedi 6 avril sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture, dans un concert pensé pour raconter sa riche expérience musicale, en présence de nombreux invités et amis qui ont façonné son long parcours, entre jazz et gospel.

« J’ai eu envie de m’exprimer en faisant ma musique à moi ». À 44 ans, Bruno Demougeot s’apprête à donner le premier concert pour lequel l’affiche lui est pleinement dédiée. Après de longues années à accompagner de nombreux artistes « de tous horizons », cette figure de la musique locale, aux casquettes variées, souhaite « raconter son histoire ». Celle d’une trentaine d’année de scène. « À un moment donné, tu ressens ce besoin de t’exprimer, de te sentir authentique », explique celui qui va donc proposer ses propres compositions au public du Petit théâtre, samedi 6 avril. « J’ai envie de dévoiler mes peurs, mes joies et mes craintes », présente-t-il. Ces émotions se retrouvent dans des partitions composées depuis plus de 20 ans :« plus de 150 « œuvres « qui attendent dans mon téléphone ». Et qui seront bientôt au cœur d’un album « que je pense sortir d’ici quelques mois. »

Quatre parties et de nombreux invités de marque

Ces idées et cette histoire, il a fallu les mettre en forme, au travers d’un concert écrit il y a deux mois et divisé en quatre parties. « Au début, je vais relater mon expérience du gospel, en étant accompagné par un quatuor. Ensuite, mon fils va me rejoindre pour un duo au piano, avant une partie entre jazz, culture polynésienne et impros au piano et à la batterie ». Enfin, le rideau se refermera après une dernière partie d’échange « avec les différents invités ». Seront ainsi présents sur scène, entre autres, Reva Juventin, Natihei Ly Sing Sao, Frédéric Missir, Jean Croteau, et un invité surprise, qui n’en est plus un, avec la participation de Gabilou.

Pour y assister, c’est samedi à 19 heures et pour les billets rendez-vous sur ce lien. Bruno Demougeot suggère au public de passer une soirée musicale complète, « en se promenant sur le front de mer pour la Puromu Party« , avant de franchir les protes du Petit théâtre. « Une fois entrés dans la salle, vous n’aurez plus envie d’en ressortir », promet-il.