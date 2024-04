Air Tahiti et Air Rarotonga resignent un accord de codeshare

Air Tahiti annonce avoir signé un nouvel accord de code share avec Air Rarotonga entre Papeete et la capitale des îles Cook, à raison de deux rotations par semaine.

Le partenariat entre Air Tahiti et Air Rarotonga n’est pas une nouveauté : un premier accord avait été signé en 2008. Cette desserte avait été interrompue de 2020 à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. En 2022, Air Rarotonga était revenu en Polynésie. En 2023 Air Tahiti avait à son tour repris le chemin des Cook à raison de deux vols par semaine, mais était redescendu à une rotation hebdomadaire par la suite.

À partir du 1er mai, il y aura toujours deux rotations par semaine, l’un opéré par Air Rarotonga avec son appareil Saab de 26 places, l’autre par Air Tahiti avec un ATR qui offre entre 54 et 59 sièges. Le nouvel accord de codeshare entre les deux compagnies permet aux voyageurs de réserver leur vol chez l’une ou l’autre, et les membres du programme de fidélité Kaveka pourront accumuler des points quelque soit l’opérateur du vol.

Les départs de Papeete sont programmés le mercredi et le samedi, et les retours le mardi et le samedi.

Autre annonce de Air Tahiti, « Séjours dans les îles » rajoute à son catalogue, qui comprenait déjà des séjours de 7 nuits avec vols et transferts, un nouveau package avec 3 nuits d’hébergement.

Avec communiqué