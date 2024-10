Après la Polynésie en 2027, les Jeux du Pacifique iront aux Tonga en 2031

L’assemblée générale du Conseil des Jeux du Pacifique a attribué l’organisation de l’édition de 2031 aux îles Tonga. Les Mini-Jeux iront, eux, aux îles Cook en 2029. Le point avec Outremers360°.

Après la Polynésie française, pays hôte des Jeux du Pacifique de 2027, ce sont les îles Tonga qui accueilleront l’édition de 2031. L’État insulaire était en compétition face à Fidji, après le désistement du Vanuatu. Tonga avait déjà obtenu l’organisation des Jeux de 2019 avant également de renoncer 2 ans avant l’échéance, au profit des Samoa.

« La délégation de Tonga conduite par le Premier Ministre a joué la corde sensible en s’excusant pour ce désistement et en implorant les membres du conseil de leur donner une seconde chance, avec beaucoup d’émotion et de sincérité. Ils ont été entendus et les délégations se retrouveront en août 2031 au Royaume de Tonga » rapporte le comité olympique calédonien. Quant aux Mini-Jeux de 2029, ceux-ci se dérouleront aux îles Cook, après Palau en 2025 et les Mariannes du Nord en 2022.

Lors de son assemblée générale, le Conseil des Jeux du Pacifique a aussi modifié sa charte, « pour réduire le nombre de participants aux Jeux du Pacifique ». « Avec 5 000 participants aux derniers Jeux à Honiara, la tâche des comités organisateurs devenait de plus en plus complexe pour accueillir, nourrir et transporter autant de personnes. A titre d’exemple et à l’instar du tournoi de basketball, les tournois de football et de volleyball seront limités à 8 équipes à partir de Tahiti 2027 ».

Enfin, le Fidjien Vidhya Lakhan a été reconduit à la présidence du bureau exécutif du Comité.